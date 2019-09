O lídrovi kandidátky Smeru-SD nie je rozhodnuté, tvrdí Fico

BRATISLAVA – O lídrovi kandidátky Smeru-SD do parlamentných volieb nie je rozhodnuté. Predseda Smeru-SD Robert Fico to vyhlásil v relácii TV Pravda. Nevylúčil však, že on ním nebude.

Fico uviedol, že Smer-SD chce vyhrať parlamentné voľby a aj zostaviť vládu. "Ak má pomôcť Smeru-SD, že sa budeme na kandidátku pozerať inak ako tradične, ja to plne podporujem, nemám s tým absolútne žiadny problém. Ale zatiaľ k tomu nesedelo predsedníctvo, neboli prijaté žiadne rozhodnutia," skonštatoval. Šéf Smeru-SD tvrdí, že on nie je lídrom, ktorý si stranu založí, aj pochová. Poznamenal však, že vždy sa dáva na politický cit lídra strany. "Pri kandidátke platí, že ju navrhuje predseda strany a rozhoduje o nej predsedníctvo".

Fico reagoval aj na kritiku, že sa mal svojím videom na sociálnej sieti zastať právoplatne odsúdeného bývalého poslanca Národnej rady SR za ĽSNS Milana Mazureka. Predseda Smeru-SD však tvrdí, že to tak nebolo. "Vôbec mi nejde o pána Mazureka, ten natáral podstatne vážnejšie veci ako to, čo povedal a za čo bol odsúdený Najvyšším súdom SR," uviedol. "Mne ide o pokrytectvo. A to pokrytectvo je v tom, že keď sa bavíte v kuloároch, keď sedíte v rodine, keď sa bavíte s kýmkoľvek o rómskej otázke na Slovensku, že je to vážny sociálny problém, tak počúvate tie najradikálnejšie vyjadrenia. A potom sa zrazu zapne kamera, červené svetlo a ľudia stratia svoj zmysel pre odvahu a názory a sú pokryteckí," tvrdí Fico. Myslí si, že takýto rozsudok len zdvihne preferencie extrémistov. Vyjadril sa aj k možnej spolupráci s ĽSNS s tým, že Smer-SD je jednoznačne protifašisticky orientovaná strana.