Koaličná zmluva sa blíži ku koncu: Prezidentka Čaputová prehovorila, čo by urobila, ak by padla vláda

BRATISLAVA - Ak by na nadchádzajúcej mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR padla vláda, prezidentka SR Zuzana Čaputová by zvažovala aj vymenovanie dočasného úradníckeho kabinetu. Uviedla to v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

Poslancov i premiéra Petra Pellegriniho čaká v piatok mimoriadna schôdza, ktorú iniciovala opozícia. Pokúsia sa vysloviť nedôveru Pellegriniho vláde. Dôvodom je to, že neodvolal Moniku Jankovskú z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti. Čaputová by v prípade pádu vlády zvažovala úradnícku. To, že súčasná koalícia by nemusela vydržať do konca funkčného obdobia, sa hovorilo už predtým. Koalícii totiž čoskoro končí koaličná zmluva a v kuloároch sa niekoľkokrát spomínali predčasné voľby.

Úradnícka vláda?

„Zvažovala by som všetky ústavné možnosti. Jednou z nich je naozaj vymenovanie dočasnej úradníckej vlády. Veľmi by záležalo od viacerých faktorov,“ povedala Čaputová v Rádiu Expres. Čaputová sa tiež dotkla medializovaných informácií o údajnej komunikácii obvineného Mariana Kočnera s viacerými osobami, medzi nimi aj Jankovskou.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

„To, o čom sa tu bavíme, tie zverejňované správy z komunikácie medzi pánom Kočnerom a predstaviteľmi justície, alebo spravodlivosti a ďalších orgánov, to je veľký problém. My sme stále z hľadiska dôveryhodnosti, ako Slovenská republika na chvoste Európskej únie. Naši ľudia nedôverujú justičným orgánom v extrémnej miere,“ skonštatovala hlava štátu.

Koaličná kríza

S blížiacimi sa parlamentnými voľbami strany pomaly začínajú svoju kampaň. Kým Robert Fico si je istý, že ho žiadna z nových strán neohrozí, Béla Bugár sa so svojou stranou pohybuje na hranici piatich percent. Súčasná koalícia by už vládu nezostavila. Počas tohto vládneho obdobia majú za sebou viacero sporov, niekoľkokrát hrozili predčasné voľby, koalícia sa dokonca nepohodla ani na voľbe ústavných sudcov.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Lídrom troch koaličných strán v septembri vyprší koaličná zmluva a zrejme budú mať čo robiť. Pre šéfov strán to môže, no nemusí znamenať problém. V minulosti sa už viackrát nepohodli na niekoľkých zásadných témach, no nakoniec to ustáli. Párkrát viseli vo vzduchu aj predčasné voľby, i keď ich lídri strán zakaždým popreli. Parlamentné voľby budú pravdepodobne 29. februára budúceho roka. Koaličná dohoda vyprší šesť mesiacov pred nimi. Predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko skonštatoval, že sú aj nezhody, do volieb ju však chcú podržať. To, či dovládne so 76 poslancami, podľa svojich slov nevie.

Opička Jankovská

Štátnej tajomníčke Monike Jankovskej ešte vo štvrtok 22. augusta podvečer zadržali policajti mobilný telefón v súvislosti s možnou komunikáciou s Marianom Kočnerom pomocou aplikácie Threema. Jankovská následne odcestovala na plánovanú dovolenku a zatiaľ nereagovala na to, či odíde zo svojho postu dobrovoľne. Zajtra alebo v stredu by mala mať tlačovú konferenciu.

Zdroj: TASR - Martin Baumann ​

Minister spravodlivosti Gábor Gál uviedol, že v prípade potvrdenia neoficiálnych informácií orgánmi činnými v trestnom konaní, podá okamžitý návrh na odvolanie štátnej tajomníčky. K odstúpeniu z tohto postu Jankovskú vyzvala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Pellegrini v pondelok 26. augusta odmietol hysterické výkriky, že vláda niekoho kryje alebo že vláda nekoná.

Vyzval k odmietnutiu tých, ktorí na tejto téme kanibalizujú. Dodal, že nechce a nemôže ako predseda vlády zasahovať do vyšetrovania. V prípade Moniky Jankovskej disponuje iba informáciou, že NAKA ju požiadala o poskytnutie mobilného telefónu. „Ak nevieme, kde je pravda, nevynášajme súdy na základe novinových titulkov. Ak sa previnila voči tomu, ako má konať vysoká štátna úradníčka, zaujmem k tomu rázny postoj tak, ako som to urobil vždy doteraz,“ povedal Pellegrini. Je presvedčený, že je na Jankovskej zvážení, či táto situácia pomáha jej alebo strane, ktorá ju do vysokej funkcie nominovala.