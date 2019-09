Rezort vnútra nakupuje pridrahé ešpézetky: Dodávateľ si zrejme ešte raz poriadne nabalí vrecká

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra sa v súčasnej dobe podieľa na predĺžení zmluvy s firmou, ktorá dodáva evidenčné čísla vozidiel (ešpézetky). Na tom by nebolo nič zlé, keby ceny za tabuľky vozidiel neboli niekoľkonásobne predražené. Rezort vnútra však mal viacero možností, no tlačí ich aj časová tieseň.

S prípadom prišila ekonomická sekcia portálu Denník N. Ministerstvo vnútra malo pritom podľa pôvodného programu vybrať alternatívu v podobe novej firmy v otvorenej súťaži, ktorá ešpézetky dodá. V prípade úspechu inej firmy by teoreticky mohlo prísť k ušetreniu štátnych peňazí. Predmetnou spoločnosťou je zoskupenie Turčan Delta, od ktorého ministerstvo kupuje jednu plechovú tabuľku na vozidlo za 9 eur. Denník E ako príklad uvádza Českú republiku, kde sa ešpézetky nakupujú o päťkrát lacnejšie.

Ilustračné foto Zdroj: gettyimages.com

Platiť nemalé finančné prostriedky bude Slovensko zrejme aj naďalej. Zodpovednosť za túto skutočnosť nesie rezort vnútra. Denisa Saková totiž od roku 2012, kedy sa pohybuje vo vrcholových pozíciách rezortu nezvolala verejnú súťaž na tento nákup. Podľa portálu Saková ubezpečovala, že tender sa stihne dokončiť.

Času je málo, tender sa nemusí podariť

Ministerstvo napokon verejnú súťaž vyhlásilo. Obmedzujúcim faktorom je však čas, ktorého je čoraz menej. Zmluva so spomínaným dodávateľom vyprší do konca roka. Ešte pred niekoľkými mesiacmi ministerka ubezpečovala, že vyhodnotenie tejto súťaže je reálne do konca roka. Dodanie ďalších tabuliek sa však muselo riešiť dodatkovou zmluvou. „Aby sme predišli prípadným komplikáciám spojeným s priebehom a uzavretím verejného obstarávania, ako aj s nábehom výroby, tak ministerstvo vnútra zabezpečilo výrobu a dodanie tabuliek s evidenčným číslom,“ vyhlásilo ministerstvo.

V porovnaní s Čechmi sa podľa Denníka E ministerstvo nepokúšalo napríklad o vyjednávanie s dodávateľom v záujme zníženia cien. Podobne ako my, ani Česi nestíhali výber firmy pomocou verejnej súťaže a došlo k predĺženiu zmluvy s aktuálnym dodávateľom. Toho však prinútili, aby ceny znížil. Napokon teda došlo k zníženiu z pôvodných 108 korún za kus na 77 korún, čo predstavuje v prepočte na eurá približný pokles zo štyroch na tri eurá.

Slovenský rezort podobnú stratégiu neaplikoval. Turčan Delta, ktorý je jednou z najziskovejších firiem na Slovensku má kontrakty s ministerstvom už pomerne dlhú dobu. Je monopólnym dodávateľom tabuliek od polovice deväťdesiatych rokov (1995). Firma v roku 2018 dosiahla zisk 3,6 milióna eur pri 7,2 miliónových tržbách. Išlo o sumu pred zdanením, úrokmi a odpismi. Práve 50 percent tržieb tvorí zisk všetkých týchto odpisov, čo je podľa portálu zriedkavý jav.

Zisk duševného vlastníctva

Rezortu vnútra sa však podarilo ziskať do vlastníctva duševné práva k tabuľkám. K ich registrácii sa v minulosti pomerne intenzívne tlačil spomínaný dodávateľ Turčan Delta cez Úrad priemyselného vlastníctva. Saková prízvukovala, že práve duševné vlastníctva boli prekážkou k vyhláseniu tendra. Ministerstvo však podľa advokátskej kancelárie Brichta & Partners mohlo bojovať o získanie dizajnov do svojho vlastníctva. Tento krok by bol pravdepodobne úspešný.

Nie je známe, či sa rezort pokúsil o získať tieto patenty. O dizajnoch začali viesť rokovania minulý rok. V tomto kontexte je prekvapujúce, že Turčan Delta bez akéhokoľvek nároku na honorár, a teda zadarmo odovzdala ministerstvu práva na dizajny. Skutočnosť, ktorá zdvíha obočie ešte vyššie je tá, že zmluva o prevode dizajnov a ďalšia objednávka portálom Denník E kritizovaných predražených tabuliek prebehla v ten istý deň. Prirovnávajú to k výmennému obchodu, kedy malo od spoločnosti dôjsť k získaniu práv na dizajny a na oplátku im malo ministerstvo poskytnúť finančné prostriedky na ďalšiu a možno aj poslednú várku predražených tabuliek.

Dodatková zmluva

Dodatočná zmluva je pritom rozdelená na dve časti. Prvá hovorí o 650-tisícoch tabuliek za 5,9 milióna eur. Určená bude pre klasické vybavovanie prepisov vozidiel. Druhá časť má pod palcom 300-tisíc kusov, ktoré sú v rámci doobjednávky na rok 2019. Ministerstvo pritom už predtým objednalo milión kusov na rok 2019, no tieto budú určené pre ľudí, ktorí si ich budú objednávať elektronickou formou. „Ak na jeseň Národná rada schváli novelu zákona o cestnej premávke, v praxi to bude znamenať, že občan si z pohodlia domova vybaví všetky úkony spojené s prihlásením a odhlásením vozidla a kuriér mu následne priamo domov doručí tabuľky, ako aj osvedčenia o evidencii,“ dodáva ministerstvo vnútra.

Tabuľky by po novom mal doručovať kuriér Zdroj: gettyimages.com

Vybavovanie týchto žiadostí bude teda vybavovať inšpektorát v Slovenskej Ľupči. Dodatočných 300-tisíc kusov je určených pre potreby tejto inštitúcie. Pôvodná objednávka na milión kusov tiež zostáva v nezmenenej podobe. „V Slovenskej Ľupči musí vzniknúť zásoba tabuliek s evidenčným číslom pre všetky okresy Slovenska,“ pripomína rezort.

Zmluva s Turčan Delta sa končí ku koncu júna 2020. To predstavuje čas necelých desiatich mesiacov. Portál Denníka N pripomína, že slovenská história a skúsenosti hovoria o tom, že ide o prikrátky čas na vyhodnotenie lukratívnej súťaže, nehovoriac o tom, že v čase vypršania zmluvy bude pri kormidle už vymenená vláda. V tomto kontexte je tiež zabehnutou tradíciou, že nové vlády zvyknú rušiť dohody uzatvorené tou predchádzajúcou a tým by sa celý proces napokon mohol ešte viac skomplikovať.