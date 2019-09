Čas na kandidátky do volieb prichádza: Zoznam politikov, ktorí môžu svojim stranám skôr uškodiť

BRATISLAVA - Okrem toho, že už máme za sebou deň otvorených dverí Národnej rady SR, kedy sa brány politického stánku otvorili pre širokú verejnosť, už o niekoľko mesiacov si budeme voliť svojich politických predstaviteľov, pre ktorých sa brány parlamentu otvoria primárne v pracovnom kontexte. Je pritom viac ako pravdepodobné, že v laviciach slovenskej politiky sa ocitne aj viacero nováčikov. Strany by tiež mohli mať na zreteli aj to, že niektoré mená na kandidátkach by im mohli viac ubrať, ako pridať na sile.

Béla Bugár (Most-Híd) - Kauza dovolenky s Kočnerom

Prvým v poradí je predseda vládneho Mostu-Híd. Béla Bugár stranu založil ešte v roku 2009 a odvtedy je jej predsedom. Okrem toho strana pôsobila ešte počas vlády Ivety Radičovej, ale aj po boku Roberta Fica od roku 2016 až doteraz. S pribúdajúcimi prieskumami však v poslednej dobe strana stráca na podpore a jej 5-percentný zisk zostáva otáznikom. Bugár prejavil aj v týchto kruhoch určitý druhy sebareflexie, keď opakovane ponúkal svoju funkciu predsedu strany, no proces sa nedočkal záveru v podobe obmeny šéfa Mostu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Azda najzávažnejšou kauzou, ktorá bugárovcov ťahá ku dnu je v posledných dňoch vysvetľovanie správ z mobilu obvineného Mariana Kočnera. Aplikácia Threema odkryla aj to, ako sa mali veci na povestnej dovolenke na Maldivách, o ktorej sme písali ako prví. Práve tam malo dôjsť ku stretnutiu medzi predsedom Mostu-Híd a pochybným podnikateľom, na ktorého už vtedy padal tieň podozrenia v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V súčasnosti je už Kočner obvinený z objednávky tejto vraždy.

Bugár spočiatku hovoril len o tom, že sa pozdravili. Pre náš veľký rozhovor však neskôr pridal čosi naviac. "Boli sme na dvoch ostrovoch, lebo sme tam neboli a chceli sme vyskúšať oba. Keď sme prešli na ten veľký, tak pri raňajkách sme sa stretli (s Kočnerom, pozn. red.). Pozdravil ma, ja som ho odzdravil, pár viet a tak ďalej," povedal pre Topky Bugár.

Kočnerove správy z Threemy, ktoré posielal obvinenej Alene Zsuzsovej však hovoria o niečom inom. „Dobré ránko. Tak sme s Bélom poraňajkovali a odfrčal na barikády…“ píše sa v jednej z mnohých správ. Podľa Kočnerových správ neostalo len pri raňajkách. „Poobede mám sedenie s Bélom. Poviem mu, ako a čo by som urobil na jeho mieste. Myslím, že bude silno vnímavý,“ písal Kočner Zsuzsovej ešte jeden deň pred samotnými raňajkami. Neskôr Bugár zorganizoval mimoriadnu tlačovku, kde na tieto správy reagoval. "Pána Kočnera považujem za zlo. Nespájajte ma s ním. Nestretával som sa ním ako ostatní politickí lídri," odmietavo reagoval Bugár. "Tento človek už preukázateľne x-krát klamal, a tak je to aj v tomto prípade," uzavrel Bugár.

Politológ Radoslav Štefančík tiež poukazuje na možnosti Mostu ohľadom predvolebnej spolupráce s inými subjektami, reprezentujúcimi maďarskú menšinu. "Svedkami zaujímavej situácie ešte budeme u našich Maďarov. Tí totiž ešte stále netušia, či pôjdu do volieb osobitne, či vedno ruka v ruke. Keďže sa však držia hesla „Ak nepríde vaši k našim, tak neprídu naši k vašim“, ťažko predpovedať, ako to dopadne. Isté však je, že Béla Bugár ťahá Maďarov von z kola, takže ak si v Moste neuvedomia túto prekérnu situáciu, bude svedkami prvého parlamentu v dejinách demokratického Slovenska bez účasti zástupcov našej najväčšej národnostnej menšiny," varoval Štefančík. Spoluprácu pred voľbami 2020 so stranou Most-Híd už odmietlo aj SMK.

Martin Glváč (SMER-SD) - Komunikácia so Zsuzsovou

Ani v Smere nie je situácia práve najpozitívnejšia. Už od januára sa s podpredsedom parlamentu a členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Martinom Glváčom vezie jedna závažná kauza. S Alenou Zsuzsovou, ktorá je tiež obvinená z objednávky niekoľkých vrážd (vrátane novinára Jána Kuciaka), si mal Glváč dopisovať cez mobilný telefón. Na verejnosť sa dokonca dostala aj selfie fotografia, ktorú Zsuzsovej Glváč posielal priamo z parlamentu, zrejme počas jedného z rokovaní.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na prípad vtedy upozornil Denník N. „Prečo máte Martina Glváča uloženého v mobilnom telefóne ako „maznák“? „Pretože je maznák.“ Takto nejako prebehla konverzácia medzi policajným vyšetrovateľom a Alenou Zsuzsovou," písalo sa začiatkom tohto roka na stránke spomínaného portálu, keď kauza prepukla. Podpredseda parlamentu jej mal ešte napísať dnes už pomerne známu vetu: "si božsky krásna a zaslúžiš si hýčkanie a opateru!“

Glváč sa vtedy bránil, že konal na pokyn generálneho prokurátora Ľubomíra Skuhru. Pri svojej obhajobe Glváč tvrdil, že dialóg prebiehal prostredníctvom iných ľudí. „Pravdepodobne ako jediný z oslovených som na takéto kontakty upozorňoval príslušné orgány a postupoval som podľa ich pokynov a odporúčaní, pričom komunikácia prebehla prostredníctvom tretích osôb a v koordinácii s nimi,“ tvrdil Glváč. Šéf prokuratúry Jaromír Čižnár tieto tvrdenia poprel, no Skuhra pre Nový Čas verziu bývalého ministra potvrdil.

Ľubomír Galko (SaS) - Odpočúvanie novinárov

Temnú minulosť má za sebou aj podpredseda strany Sloboda a Solidarita Ľubomír Galko. V minulosti pôsobil počas Radičovej vlády ako minister obrany. Pod jeho vedenie teda spadalo aj Vojenské obranné spravodajstvo (VOS). To pôsobilo v záujme dosiahnutia zabezpečenia Slovenskej republiky. Inštitúcia ako taká už neexistuje a v roku 2013 sa zlúčila s Vojenskou spravodajskou službou (VSS) do jedného celku, ktorý dnes nesie názov Vojenské spravodajstvo.

Zdroj: SITA/Diana Černáková.

VOS bola pod Galkovým vedením kritizovaná za odpočúvanie novinárov. "Získali sme informácie usvedčujúce vojenskú tajnú službu, že sledovala novinárov niekoľko mesiacov v tomto roku. Posledné odpočúvanie bolo zastavené tesne po vyslovení nedôvery vláde v polovici októbra," uviedla ešte v roku 2011 šéfredaktorka Pravdy Nora Slišková.

Galko vtedy oponoval, že VOS konala autonómne a na odpočúvanie mala platný príkaz sudcu. Kauza mala však veľký dosah na jeho budúce pôsobenie a koncom roka 2011 bol pre podozrenia ohľadom tejto kauzy z postu ministra obrany odvolaný.

Galko je však aj súčasťou konfliktu, ktorý v súčasnosti prebieha v strane SaS. Predseda Richard Sulík zvolal na 7. septembra mimoriadny snem, na ktorom sa predstavitelia liberálov majú definitívne zhodnúť na tom, kto bude jednoznačným šéfom kandidátky strany do nasledujúcich volieb. Niekoľkí členovia však Sulíkovi adresovali nepríjemný list, v ktorom ho kritizujú za zvolanie takéhoto snemu.

Zdroj: Jan Zemiar

„Sme nútení skonštatovať, že jeho (Sulíkova, pozn. red.) schopnosť zohľadňovať iné záujmy ako tie vlastné, sa blíži k nule. Jeho konanie v nás zabíja dôveru k nemu a ušľachtilosti cieľov, ktoré sleduje," píšu v liste podpredsedníčka SaS Jana Kiššová, podpredseda SaS Ľubomír Galko, šéfka parlamentného poslaneckého klubu SaS Natália Blahová, poslanci Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka a člen Republikovej rady SaS Pavol Kubiš.

Politológ Štefančík vidí za konfliktom osobné ambície Galka. "Richardovi Sulíkovi opäť vyrástol ďalší konkurent, ktorému nestačí byť podpredsedom, takže prirodzene túži po šéfovskej stoličke. Hlavnému straníckemu akcionárovi sa to prirodzene nepáči, takže už dnes vyvíja všetky možné aktivity, aby vzbúrencov uzemnil," myslí si Štefančík.

Michal Truban (PS-SPOLU) - Drogová kauza

Strana Progresívne Slovensko (PS) je jedna z mladších, ktoré sa na aktuálnom politickom poli prezentujú. Ich bývalá podpredsedníčka strany Zuzana Čaputová je dnes prezidentkou Slovenskej republiky a hnutie dokonca v koalícii so stranou Spolu Miroslava Beblavého vyhralo voľby do Európskeho parlamentu v máji tohto roka. Strana PS mala do 8. mája 2019 za šéfa Ivana Štefunka, no po tomto dni velenie strany prebral do svojich rúk Michal Truban, ktorý bol známy predovšetkým z IT kruhov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Truban sa vo funkcii predsedu PS prezentoval len niekoľko týždňov a na povrch vyplával hneď prvý škandál, ktorým bolo už dlhšie zverejnené video z jednej z jeho prednášok ohľadom pracovných úspechov v živote. "Na cestu k úspechu mám teóriu, ktorú mám vďaka svojej študentskej mladosti. Vždy to ľuďom vysvetľujem na princípe drog," hovorí v roku 2013 počas prednášky na UKF v Nitre Truban, ktorý prirovnával pracovný úspech k účinku drog na organizmus človeka. "To je to isté ako s tým chľastom alebo drogou, treba úplne jemnučko tu drogu vyskúšať, či ma tá droga bude vôbec baviť," znie z úst Trubana na tej istej prednáške.

To však k tejto téme zďaleka nebolo všetko. Trubana začala minulosť dobiehať aj po internetovej stránke. Na verejnosť sa dostala webová stránka blackhole, ktorú kedysi pomáhal zakladať. Podľa vlastných slov na nej riešili programovanie a hackovanie v oblasti sektoru IT. Truban na stránke vystupoval pod prezývkou bhole a v jednom z príspevkov začína slovami "nebudem sa dlho rozpisovať, dnes ma čaká ešte predať 5 gramov bieleho, takže rýchlo,". Tento príspevok mohol evokovať dojem, že Truban sa podieľa na predaji drog.

Zdroj: blackhole.sk

Ten to však o niekoľko týždňov po spoločnej tlačovke so stranami Spolu a KDH dementoval. „Neviem odkiaľ to máte, ja som nikdy v živote drogy nepredával ani nič takéto som nerobil. To bol možno zas nejaký vtípek v nejakom článku. Ja som písal veľmi veľa článkov, ale ani som nikdy nepestoval drogy, ani som ich nepredával,“ protestoval Truban.

Ten si ešte pred touto pokračujúcou časťou kauzy sypal popol na hlavu videom na sociálnej sieti, v ktorom sa ospravedlňoval za to, ako uchopil "drogovú kauzu". „Ja som sa zachoval ako politik, ktorým nikdy nechcem byť. Chcel som vyzerať oveľa lepšie ako naozaj som,“ povedal Truban, ktorý sa okrem iného vo videu priznal aj k tomu, že vyskúšal LSD.

Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že klamstvo o drogách strane Trubana neprospelo. "Na Michala Trubana sa toho zrejme ešte veľa zosype. Určite mu k percentám nepomôže jeho klamstvo o svojej drogovej minulosti. Lepši ako Truban by bol určite aj Miroslav Beblavý, tomu však chýba patričná charizma na to, aby oslovil širšie davy voličov," myslí si politológ Štefančík.

Tibor Gašpar (SMER-SD) - Lustrácia novinárov

Pri nadchádzajúcich voľbách môže prísť ku zásadnej obmene kandidátky aj v najsilnejšej politickej strane Smer. Za posledné mesiace sa pomerne intenzívne vytvára dojem, že názorové pochody premiéra a podpredsedu strany Smer Petra Pellegriniho a šéfa Smeru Roberta Fica sa značne rozchádzajú. Vidieť to bolo na zákone stratifikácie nemocníc, kde Fico presadzoval skôr predloženie tejto problematiky formou ústavného zákona, na čo ministerka zdravotníctva pod vedením Pellegriniho nepristúpila a naďalej sa bude pokúšať o jeho presadenie svojim spôsobom. Vody rozvíril aj bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar, ktorého do tejto funkcie menoval exminister vnútra Robert Kaliňák. Po týchto kauzách to v Smere navonok vyzerá, akoby bol rozdelený na dva tábory, pričom staré krídlo na čele s Ficom podporuje samotný Gašpar a to druhé tvoria ľudia, ktorí dôverujú skôr mladšiemu premiérovi Pellegrinimu.

Zdroj: Facebook/Tibor Gašpar

Tibor Gašpar skončil vo funkcii niekoľko mesiacov po tom, ako sa stala úkladná vražda novinára Kuciaka. Neskôr pôsobil po boku novej ministerky vnútra Denisy Sakovej ako jej poradca a aj z tohto postu neskôr odišiel. Načas sa z priestoru médií stratil, no po pár týždňoch sa začal prezentovať na sociálnej sieti pomerne ráznymi statusmi a tiež zmenil svoju vizáž. Aj v tomto prípade možno vidieť názorový rozkol medzi Gašparom a Pellegrinim, keďže pred časom sa exprezident na sociálnej sieti odhodlal kritizovať aj samotného premiéra. Toho si zobral na paškál po tom, ako sa Pellegrini vyjadril, že bývalého policajného prezidenta by najradšej na kandidátke Smeru vo voľbách 2020 nevidel. Sám Gašpar totiž v niekdajšom statuse avizoval, že vstup do politických kruhov nevylučuje.

"Mal by som odpovedať že to je priskoro a kandidátka sa bude riešiť až v októbri. Ale ja to poviem priamo. Na základe aktuálnej situácie si nemyslím, že by mal byť pán bývalý policajný prezident Tibor Gašpar súčasťou kandidátky Smeru," povedal Pellegrini v polovici augusta pri búraní skeletu nemocnice Rázsochy.

"Dnešné vyjadrenia premiéra Pellegriniho na moju adresu preto považujem len za súčasť jeho novej mediálnej stratégie a veľmi nešťastné naháňanie politických bodov. O to viac keď komentuje záležitosti, ktoré nie sú v jeho kompetencii. Podlieha tlaku médií, aby chránil samého seba pred mediálnym lynčom, namiesto toho aby bránil zákonnosť a princípy demokracie. Nemyslím si, že tieto jeho „liberálne chvíľky“ oslovujú voličov Smeru-SD, a podľa jeho posledných krokov by mal skôr uvažovať o vstupe do Progresívneho Slovenska. Určite majú veľa spoločného," priznal svoj názor na predsedu vlády Tibor Gašpar.

Gašpar má toho na rováši viac. Po vražde z februára minulého roka sa začali šíriť informácie o lustrovaní novinárov (medzi nimi aj Jána Kuciaka). Na toto lustrovanie mal podľa bývalého riaditeľa odboru podpory riadenia Pavla Vorobjova vydať príkaz samotný Gašpar. Informácie z lustrovania vyvolávajú otázniky minimálne na úrovni okolností, ktoré predchádzali samotnej vražde novinára. Peter Tóth bol napríklad jedným z ľudí, ktorí sledovali Kuciaka pre Mariana Kočnera, ktorý je dnes z objednávky vraždy obvinený. „Ján Kuciak, Veľká Mača 558, Galanta,“ napísal Kočner Tóthovi ešte v októbri 2017. Ten tvrdí, že o príprave vraždy nevedel a sledovanie vykonával na základe Kočnerovho portálu Na pranieri, pre ktorý zbieral materiál.

Norbert Bödör (druhý zľava) Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Z aplikácie Threema, pomocou ktorej Kočner komunikoval je zrejmé, že mal dobré vzťahy aj so synom šéfa nitrianskej bezpečnostnej služby Bonul Norbertom Bödörom. Jeho otec a majiteľ Bonulu Miroslav Bödör je v príbuzenskom vzťahu práve s Tiborom Gašparom (Gašpar je švagrom Miroslava Bödöra) a samotný predseda Smeru Robert Fico rečnil na viacerých vianočných večierkoch Bonulu. Kočner mal s Bödörom cez Threemu diskutovať aj o vyšetrovateľoch jeho prípadov. Prípad televíznych zmeniek totiž dostal nový vyšetrovateľ Jaroslav Láska. „Nezistil si asi nič k tomu Láskovi,“ písal Kočner Norbertovi Bödörovi. „Nie zatiaľ,“ odpovedal neskôr Bödör.

Gašpar sa tiež "preslávil" zaprením zásadného faktu. Na mieste vraždy novinára Kuciaka vo Veľkej Mači sa mal nachádzať aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Robert Krajmer, čo Gašpar vytrvalo popieral, až kým ho neusvedčili televízne zábery, ktoré jasne ukazovali na prítomnosť Krajmera na mieste činu. Krajmer z tejto funkcie po nátlaku verejnosti odstúpil.

Je však ešte otázne, či sa Gašpar nakoniec ocitne na kandidátke Smeru, alebo si vyberie úplne iné hnutie. Sám v statuse priznal, že: "Vstup do politiky je jediný zákonný spôsob ako môže občan presadzovať svoj názor a pohľad na život tejto spoločnosti a získať si tak podporu a sympatie ostatných spoluobčanov. Ak dospejem k presvedčeniu, že moje názory zdieľajú viacerí občania a je záujem ich aplikovať do praxe (napr. zákonov tejto krajiny), nevylučujem v budúcnosti ani vstup do politiky," píše v jednom zo statusov Gašpar.

Na pomerne búrlivé obdobie v Smere to vidí aj politológ Štefančík "Asi najzaujímavejšia bude situácia v Smere. V tejto strane totiž dnes prebieha konflikt dvoch svetov. Ten prvý prezentuje Robert Fico, bývalý prezident Gašpar, či ľavicový extrémista Blaha. Je to svet v ktorom sa ako ryba vo vode cítil aj Marián Kočner a v ktorom sa nesmierne darilo jeho biznisu. Je to svet založený na obhajovaní doterajších špinavostí za cenu udržania sa pri moci. Druhý svet reprezentuje premiér Peter Pellegrini a jeho blízki spojenci. Sú to síce ľudia, ktorí vyrástli na špinavostiach prvého sveta, ktorí ich predtým ticho akceptovali, lebo rovnako túžili po moci, ale zrejme im tá špina začala prerastať cez hlavu"​ myslí si politológ.