Trubana dobehlo VIDEO z minulosti: Študentom rozprával o skúsenostiach s drogami

Témou tejto bežnej motivačnej prednášky z roku 2013 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre bolo hlavne predanie skúseností z podnikania študentom za účelom ďalšieho úspechu. Truban kedysi založil firmu WebSupportSK, ktorá sa sústredila na problematiku internetových domén. Začiatok podnikania teda zažil predseda PS práve v tejto firme, no pri popisovaní začiatkov v oblasti podnikania neobišiel ani svoje zážitky z čias strednej a vysokej školy, kedy s firmou začínal.

Krčma popri štúdiu a podnikaní

Pri zakladaní firmy mu dokonca pomáhali rodičia. "Vtedy mi rodičia požičali 30-tisíc korún, ktoré som im doteraz (pozn. red. rok 2013) nevrátil," priznal sa vo videu. Trubanove vyjadrenia pritom nijakým spôsobom neobchádzajú ani také citlivé témy ako pitie alkoholu či skúsenosti s drogami. "Ak ste počúvali prednášku a to, čo som rozprával, tak my sme dosť veľa pili a nehovorím, že teraz už oveľa menej. Počas celej mojej vysokej školy sme s kamarátom sedeli veľakrát v krčme," priznal sa Truban v približne osemnástej minúte videa, keď popisoval jeho podnikanie popri štúdiu na vysokej škole. Dodal pritom aj to, že ju dokončil až po siedmych rokoch a prvákom bol trikrát. "Potom som sa už naučil odpisovať," spomenul Truban v kontexte svojho štúdia.

Truban pritom nebol žiadne neviniatko ani počas stredoškolských čias. "Keď som chodil na strednú jazykovú školu, tiež som radšej chlastal ako by som tam mal chodiť," vyhlásil na videu Truban asi v devätnástej minúte, keď popisoval svoje nadobúdanie skúsenosti so štúdiom anglického jazyka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Cestu k úspechu prirovnal k drogám

Už súčasný volebný líder koalície PS-Spolu spomenul aj tvrdšiu tému. Cestu k úspechu prirovnal k "princípu drog". "Na cestu k úspechu mám teóriu, ktorú mám vďaka svojej študentskej mladosti. Vždy to ľuďom vysvetľujem na princípe drog," začína Truban svoju argumentáciu pričom spomínanú teóriu mal rozdelenú na viacero bodov. "To, ako fungujú drogy, chlast a podobná študentská zábava, to isté viete aplikovať na úspech na prácu," hovorí Truban vo videu asi v dvadsiatej prvej minúte.

Následne sa Truban pokúšal priblížiť cestu k úspechu na princípe porovnania s účinkom drogy. "Základný bod pre mňa je dať si prvú malú dávku. Ja preto napríklad ani doteraz nefajčím. Strašne sa namotávam na všelijaké látky a toto je jediná na ktorú nie. Keď to bolo prvýkrát, tak som ich vyfajčil sedem a bolo mi nevoľno. Problém je, že toto robí strašne veľa ľudí s tým, čo chcú dosiahnuť v práci," myslí si Truban.

"To isté ako s tým chlastom alebo drogou, treba úplne jemnúčko tu drogu vyskúšať či ma tá droga bude vôbec baviť," porovnal vtedy Truban zvykanie si na nové pracovné návyky s užívaním drog.

O skúsenosti s marihuanou nemá problém hovoriť otvorene

Jeho viacnásobné vyjadrenia na adresu drog počas prednášky pred študentmi však môžu evokovať dojem, že početné skúsenosti s nimi mohol mať. „Je to výsek z niektorej z prednášok, kde hovorím o svojich skúsenostiach z podnikania a o tom, aký to bol život, keď sme s kamošom na intráku rozbiehali firmu. Hovorím úprimne aj o mojej skúsenosti s marihuanou. Konkrétne v tom videu hovorím o zlom stave, ktorý prichádza po opadnutí jej účinku. Zdieľal som túto skúsenosť aj na prednáškach o podnikaní, aby si mladí ľudia nemysleli, že marihuana vyrieši ich problémy. Nemám problém o tom hovoriť otvorene, lebo ma hnevá, keď niekto trávu vyskúšal a potom sa tvári, že nie. Fascinuje ma, akú námahu si niekto dáva, keď pozerá moje staré blogy a videá a hľadá čokoľvek, čo sa dá vytrhnúť z kontextu a účelovo zneužiť proti mne. Toto je presne tá stará politika vyhrabávania špiny, ktorú chceme vymeniť,“ vyjadril sa Truban k predmetnému videu pre portál WebNoviny.

Truban zároveň pre topky potvrdil, že podobný štýl prednášok používa za účelom odľahčenia atmosféry. "Mal som stovky podobných prednášok o podnikaní, na ktorých som bol známy tým, že si robím veľakrát srandu a odľahčeným spôsobom poukazujem na to, ako sa dá uspieť aj napriek tomu, že robíte množstvo chýb," tvrdí Truban. Zároveň vysvetlil aj okolnosti ohľadom zakladania firmy, kedy mu rodiča požičali nemalú finančnú čiastku. "Rodičom som, samozrejme, peniaze dávno vrátil. Je to presne príklad takého výroku, aké som na prednáškach používal jednak ako vtip, ale zároveň aj ako vec, ktorá poslucháčov zarazí a môžu sa nad ňou zamyslieť," vysvetlil Truban.

Drogy a politici

Podľa portálu Sme.sk sa o drogách hovorilo v súvislosti s viacerými politikmi. Predseda vládneho Smeru Robert Fico obviňoval predsedu liberálov Richarda Sulíka, že užíva drogy. Ten sa v roku 2010 nechal otestovať na kokaín, výsledok mu vyšiel negatívny.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Podľa aktivistu Martina Daňa bol v drogách namočený aj exminister dopravy Ján Počiatek. Daňo tvrdil, že užíva kokaín. Počiatek na neho podal trestné oznámenie. Počiatek sa rozhodol ísť na test do Rakúska. Vzorky jeho vlasov ukázali, že tri mesiace žiadne drogy neužíva.