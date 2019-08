Danko je hrdý na to, ako SNS učiteľom pomohlo v náraste platov

"SNS mimoriadne záleží na všetkých pedagógoch, ktorí sa každý deň starajú o naše deti. Záujem o pedagógov deklaruje SNS aj tým, že pod jej vedením platy všetkých pedagógov za 3 roky a 4 mesiace narastú o 38%. Takýto prudký nárast sa zatiaľ v histórií školstva nepodarilo dosiahnuť žiadnej inej politickej strane," uviedol predseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko.

Od roku 2015 bol plat začínajúceho učiteľa v ZŠ a SŠ 589 eur, od 1. januára tohto roku 759 eur, od 1. septembra to už bude 831 eur a od 1. januára budúceho roka po desaťpercentnej valorizácii skončí na úrovni 915 eur. Navyše, nastupujúci učiteľ si v prvých mesiacoch robí adaptačné vzdelávanie a podľa zákona má nárok na ďalšie šesťpercentné zvýšenie platu. Vzdelávanie trvá od šiestich mesiacov do dvoch rokov, záleží na šikovnosti učiteľa, ale aj disponovanosti školy. Po ukončení adaptačného vzdelávania pedagóg prechádza do vyššej platovej triedy a môže dosiahnuť v hrubom 1001 eur. V prípade začínajúcich učiteľov MŠ sa ich plat z úrovne 475 eur v roku 2015 dostane po 1. januári budúceho roka a po adaptačnom vzdelávaní takmer na dvojnásobok, 819 eur.

"Snahou SNS je aj naďalej vytlačiť vyššie platy pedagógov, ktorí sa každý deň starajú o naše deti a ich vzdelávajú," dodal Andrej Danko s tým, že táto zmena má motivovať mladých absolventov stredných a vysokých škôl pre prácu v školstve.