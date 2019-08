Príhovor predsedu parlamentu Danka na oslavách SNP: Účastníkom patrí úcta, neváhali bojovať

Milé Slovenky, Slováci, vážení protokolárni hostia, ale hlavne drahí veteráni povstania.

Som rád, že je tu aj dnes bohaté zastúpenie delegácií takmer všetkých národov, ktoré sa pred 75-timi rokmi so zbraňou v ruke a nebývalou odvahou postavili krvavým fašistickým hlavniam. Mnohí vtedy riskovali a obetovali to najcennejšie - svoj život. Patrí im naša úcta, že neváhali ani sekundu bojovať za slobodu a prebudenie niektorých Slovákov.

O to viac ma mrzí, že sú i dnes medzi nami, dokonca aj v politike ľudia, ktorí prekrúcajú históriu, obliekajú si fašistické uniformy a požívajú dôveru občanov. Je to neskutočná hanba s ktorou musíme znovu bojovať. Nikdy však nesmieme zabúdať na to, kto stál po našom boku v tých najťažších časoch. Klaniam sa preto hrdinstvu našich 35 priateľských národov.

Osobitne ma teší, že ako predseda Národnej rady SR tu dnes môžem pozdraviť predsedu českého senátu pána Kuberu, predsedu poslaneckej snemovne Českej republiky pána Vondráčka, podpredsedu senátu Poľskej republiky pána Peka a obzvlášť som hrdý na to, že sú tu moji priatelia senátori a poslanci z Ruskej federácie pod vedením podpredsedov pána Umachanova a pána Petra Tolstého. Áno, Banskú Bystricu dnes navštívil aj pra-pra-vnuk Leva Nikolajeviča Tolstého, ktorého spájal so Slovenskom jeho osobný lekár Makovický.

Symbolické srdce v architektúre pamätníka SNP vyjadruje na jednej strane túžbu po štátnosti, a na strane druhej odhodlanie bojovať proti fašizmu. V jednom z najťažších období sme získali svoj štát, ale daň za jeho vznik bola krutá. Mnoho ľudí vtedy uverilo pomýlenej vízii fašizmu. SNP je však svedectvom toho, že podstatná časť nášho národa si zachovala triezvy pohľad.

Žiaľ, aj dnes stojíme na pomyselnej hranici, kedy sa deformujú hodnoty ľudskosti a sme svedkami návratu k extrémistickým ideológiám. Na jednej strane je tu extrémizmus fašistický, a na strane druhej klasicky liberálny.

Slovenská republika je založená na Cyrilometodskej tradícii. O to viac preto vnímajme ľudí, ktorí delia svet podľa farby pleti, rúcajú tradičné hodnoty rodiny, nič pre nich nie je sväté, používajú vulgarizmy, užívajú drogy, všetko môžu, sú plní presvedčenia, že majú patent na pravdu, že majú právo dokonca súdiť ľudí. Často práve oni umelo vyvolávajú konflikty, aby sa potom tvárili, že sú ľudskí a priateľskí. Práve v dnešnej dobe internetu sa nesmieme nechať manipulovať klamstvami vytrhnutými z kontextu. Propaganda a manipulácia je dnes prítomná a je silnejšia ako kedykoľvek predtým.

SNP je spojené s množstvom významných osobností, som však presvedčený, že jednej z nich by mala patriť osobitná pozornosť. Je to osobnosť, ktorej život bol plný úspechov, ale aj pádov. Plný sklamaní a to najmä z blízkych, ktorí ho na miesto uznania zavreli v 50-tych rokoch do väzenia. Je to jeden z hlavných predstaviteľov SNP, dlhoročný prezident republiky, výnimočný človek plný odhodlania. Doktor Gustáv Husák.

Na jeho životnom príbehu sa učme, pozorujme, aké vrtkavé sú medziľudské vzťahy, aká vrtkavá je sláva. Vždy sa budem klaňať jeho pamiatke a v politike pripomínať, že život nie je čierny a biely. Že život je plný kompromisov a je naplnený len vtedy, keď človek verí svojim ideálom, dodržiava pravidlá, ide ďalej aj keď ho mnohí nechápu, dodržiava pravidlá, pomáha druhým a súčasne má jasný cieľ.

Pri tejto príležitosti vás, hlavne občania SR, dnes prosím, a to v kontexte týchto historických udalostí, aby ste nikdy nezabúdali na to, ako sa dá jednoducho v živote zísť zo správnej cesty. Aby ste nepodľahli fašistickému, ani liberálnemu extrémizmu. Manipulujú vás a klamú len preto, aby ovládli vaše myslenie a naše milované Slovensko.

Ďakujem.