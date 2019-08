Most-Híd odmieta, že by z nej po neúspešných rokovaniach s SMK chceli odísť niektorí členovia

BRATISLAVA – Strana Most-Híd odmieta špekulácie, že by z nej po neúspešných rokovaniach so Stranou maďarskej komunity (SMK) chceli odísť niektorí členovia. Maďarské strany Most-Híd a SMK tento týždeň oznámili, že nevytvoria volebnú koalíciu.

„Rozhodnutie o neuzatvorení koaličnej dohody so stranou SMK prijala Republiková rada strany v pomere 37:5. Tak, ako v strane SMK, aj v strane Most-Híd boli aj zástancovia, aj odporcovia koalície,“ priblížila hovorkyňa Most-Híd Klára Debnár.

Zároveň poprela informácie o údajnom odchode niektorých členov strany. „Ukončenie rokovaní so stranou SMK otvorilo dvere pre pokračovanie v rokovaniach s ďalšími stranami. O výsledkoch týchto rokovaní budeme médiá priebežne informovať. Prvá dohoda už je na svete, a to s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDSZ-MKDA),“ dodala Debnár.

Predseda Most-Híd Béla Bugár na pondelkovej tlačovej konferencii povedal, že posledné rokovania medzi stranami boli o dvoch podmienkach. Týkalo sa to požiadavky SMK, aby kandidačná listina bola zostavená 50 na 50 a návrhu, aby spoločnú kandidátku neviedol ani jeden predseda strany. „Čakali sme na výsledky predsedníctva SMK. Dostali sme informácie, že nebudú meniť názory a kandidačnú listinu chcú zostavovať napoly, teda 50 na 50. Na základe týchto rozhodnutí a týchto informácií potom Republiková rada strany Most-Híd tajným hlasovaním rozhodla, že spoločnú volebnú koalíciu so stranou SMK nevytvoríme. Snaha tam bola, no stroskotala. Dve strany sa nedokázali dohodnúť,“ priblížil Bugár.