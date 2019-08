Koalícia s Mostom-Híd nebude, je to zlá správa: SMK bude rokovať s inými subjektmi

BRATISLAVA – Koalícia medzi Mostom-Híd a SMK nebude, je to zlá správa pre maďarskú komunitu. Povedal to na dnešnej tlačovej besede predseda strany SMK József Menyhárt s tým, že z výsledku je sklamaný.

„Chceli sme dosiahnuť dohodu, ale napriek našej najväčšej snahe sa to nepodarilo. Súhlasili sme s tým, aby sme namiesto volebnej strany rokovali o koalícii. Neodišli sme od rokovacieho stola ani vtedy, keď sme dostali takmer neprijateľné podmienky Mosta-Híd, rokovali sme o tom a dali sme im odpoveď. Nekomunikovali sme smerom von o týchto požiadavkách, lebo to bolo základnou podmienkou partnera,“ povedal s tým, že SMK išlo o vytvorenie jednotnej komunity. Ako dodal, SMK bola ochotná stiahnuť aj svojich bývalých predsedov i súčasného predsedu, aby na kandidátke do volieb vôbec neboli.

Menyhárt je presvedčený, že ich úlohou je teraz nájsť riešenie, aby maďarská komunita mala v Národnej rade SR svoje zastúpenie. „Chceme otvoriť kandidátku pre vierohodných ľudí a spoločensky uznávaných ľudí, zoceliť čo najviac politických subjektov, odborových a záujmových organizácií, spolkov a združení tretieho sektora a známe osobnosti z rôznych odvetví a oblastí verejného života, ktorí svojou prácou, výkonmi a spoločenským uznaním môžu byť garantmi dôveryhodnosti a širokého záberu jednotnej politickej platformy,“ dodal a uviedol, že takto môžu byť garantom jednotnej platformy, aby prekročili prah päť percent, aby hlasy voličov neprepadli.

Predseda Republikovej rady SMK Péter Őry zdôraznil, že SMK vychádzala pri rokovaniach z princípu rovnoprávnosti rokovacích strán. SMK bude rokovať s hnutím OĽaNO, ale rokovali už aj s menšími stranami. Rovnako sa pokúsia o dialóg aj so stranou Maďarské fórum Zsolta Simona. „Základný cieľ je, aby sme sa zoskupili, inak nebude taký výsledok, aký by sa čakal,“ uzavreli predstavitelia SMK.

O tom, že maďarské strany Most-Híd a Strana maďarskej komunity (SMK) volebnú koalíciu nevytvoria, informoval už v pondelok po rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd predseda strany Béla Bugár. Podľa neho posledné rokovania medzi stranami boli o dvoch podmienkach. Týkalo sa to požiadavky SMK, aby kandidačná listina bola zostavená 50 na 50 a návrhu, aby spoločnú kandidátku neviedol ani jeden predseda strany.

„Čakali sme na výsledky predsedníctva SMK. Dostali sme informácie, že nebudú meniť názory a kandidačnú listinu chcú zostavovať napoly, teda 50 na 50. Na základe týchto rozhodnutí a týchto informácií potom Republiková rada strany Most-Híd tajným hlasovaním rozhodla, že spoločnú volebnú koalíciu so stranou SMK nevytvoríme. Snaha tam bola, no stroskotala. Dve strany sa nedokázali dohodnúť,“ priblížil Bugár.

To, že sporným bodom spoločných rokovaní bolo rozloženie kandidačnej listiny, potvrdil aj podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz. Zároveň podotkol, že republiková rada schválila volebnú spoluprácu s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDSZ-MKDA).