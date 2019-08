Zákazka na EČV z dielne ministerstva vnútra je podľa SaS plytvaním verejnými prostriedkami

„Keby sa ministerstvo vnútra nechalo inšpirovať návrhmi strany SaS, mohlo ušetriť až polovicu z odhadovanej zákazky v predpokladanej hodnote 34,5 milióna eur bez DPH na výrobu a dodanie tabuliek s EČV. Navyše, ušetrili by aj motoristi,“ reagoval poslanec Národnej rady SR a tímlíder strany SaS pre dopravu Miroslav Ivan.

„Už v minulosti sme navrhli, aby EČV bolo viazané na konkrétneho majiteľa vozidla a nie k vozidlu, ako to platí v súčasnosti. Zároveň presadzujeme, aby vozidlo mohlo byť registrované v ktoromkoľvek okrese a nielen v tom, v ktorom má fyzická osoba trvalé bydlisko, respektíve podnikateľ sídlo,“ priblížil Ivan. Podľa poslanca by sa tak ročne nemuseli likvidovať státisíce plechových tabuliek s EČV pri zmene majiteľa vozidla. „Takýmto spôsobom by ministerstvo vnútra nemuselo uvažovať o nákupe vyše 1,1 milióna tabuliek s evidenčným číslom, ale stačilo by o polovicu menej. Štát by ušetril a finančné prostriedky by mohol investovať napríklad do opráv infraštruktúry či na zrušenie registračnej dane,“ vysvetlil Ivan.

Liberáli navyše považujú súčasný režim s EČV podľa okresov za prežitok. „Sme v stave, keď nám nič nebráni prijať jeden centrálny systém, napríklad s iniciálami SK a číselným kódom, ktorý by platil pre celé Slovensko,“ dodal poslanec Ivan.

Strana SaS predložila minulý rok na júnovú schôdzu parlamentu novelu zákona o cestnej premávke. Liberáli napríklad navrhovali umožniť prenos tabuľky s evidenčným číslom zo starého vozidla toho istého majiteľa na jeho nové auto. Poslanci Národnej rady SR však túto novelu neposunuli do druhého čítania.