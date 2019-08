V SaS je vzbura: Viacerí členovia neprídu na Sulíkov mimoriadny snem

Ako dnes informoval spravodajský portál denníka SME sme.sk, mimoriadny kongres zvolal ešte začiatkom augusta predseda strany Richard Sulík, keďže v strane sa množili úvahy o možnej výmene lídra. Štvrtina strany však s jeho riešením nesúhlasí. V liste, ktorý má denník SME k dispozícii, 46 z 200 členov SaS vyzvalo Sulíka, aby septembrový kongres zrušil a nechal ho v riadnom termíne po parlamentných voľbách 2020.

„Predseda strany identifikoval imaginárnu skupinu, ktorej predstavitelia v neznámom počte a neznámymi nástrojmi naňho vraj útočia a spochybňujú ho. Svoje podozrenia, ktoré donedávna komunikoval len vnútorne, však už presiakli v týchto dňoch na verejnosť a závažným spôsobom poškodzujú dobré meno nás všetkých," píše vo výzve 46 členov, od šéfky parlamentného poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej, cez viacerých členov republikovej rady až po členov z regiónov. Sulík na výzvu členov z 23. augusta reagoval zamietavo. Šesť poslancov a jeden člen republikovej rady preto rozposlali členom SaS list, kde oznamujú, že 7. septembra na mimoriadny kongres neprídu. Aj tento list má denník SME k dispozícii.

„Sme nútení skonštatovať, že jeho (Sulíkova, pozn. red.) schopnosť zohľadňovať iné záujmy ako tie vlastné, sa blíži k nule. Jeho konanie v nás zabíja dôveru k nemu a ušľachtilosti cieľov, ktoré sleduje," píšu v liste podpredsedníčka SaS Jana Kiššová, podpredseda SaS Ľubomír Galko, šéfka parlamentného poslaneckého klubu SaS Natália Blahová, poslanci Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka a člen Republikovej rady SaS Pavol Kubiš.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Každý mal možnosť sa do voľby prihlásiť

Richard Sulík na otázky denníka SME, čo hovorí na výzvu a kritiku 46 členov a rozhodnutie siedmich z nich nezúčastniť sa na kongrese, reagoval tým, že každý potenciálny kandidát mal možnosť sa do voľby prihlásiť. „Tajnú voľbu predsedu všetkými členmi strany považujem za najdemokratickejší spôsob, ako rozhodnúť o tom, kto bude lídrom strany. Beriem na vedomie, že sa nikto neprihlásil," odkázal s tým, že už teraz sa veľmi teší na stretnutie členov na kongrese. Jana Kiššová pre SME potvrdila, že výzvu Sulíkovi poslali a na mimoriadny kongres nepríde.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Myslím si, že zvolanie kongresu mätie našich voličov, že ich to zaťahuje do vnútrostraníckych záležitostí," hovorí. K svojej budúcnosti v strane sa vyjadriť nechcela. „Nemám konkrétne plány, o ktorých by som teraz hovorila. To, ako kongres prebehne, mi dá mnohé odpovede na otázky," hovorí. Galko nechcel komentovať vnútrostranícku korešpondenciu, no priznal, že sa bude naďalej snažiť apelovať na predsedu SaS, aby mimoriadny kongres nebol. Spoluprácu so Sulíkom ako štatutárom SaS ukončil koncom augusta aj Ivan Štulajter, ktorý vlastní eseročku Tambolo.

Tá pre SaS poskytovala napríklad konzultačné služby. Pre SME povedal, že dôvodom ukončenia kontraktu je práve "iracionálne zvolanie mimoriadneho kongresu", ktorým Sulík podľa neho sleduje len svoje osobné ciele. „Ja nebudem poskytovať služby nedemokratickému politikovi," dodal.