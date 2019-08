Andrej Hryc končí v politike! Stranu získali politickí panici, ktorí úspechmi zaplavili Európu

BRATISLAVA - Zdá sa, že po eurovoľbách splnil sľub. Známy herec Andrej Hryc, ktorý sa angažoval v strane Korektúra - Andrej Hryc sa po neúspešných voľbách do európskeho parlamentu rozhodol odstúpiť z čela strany a na jej najvyššiu pozíciu zasadne človek, ktorý sa pohybuje v kruhoch slovenských "pirátov". Hryc pritom na pozícii predsedu nevydržal ani rok.

Hryc sa vzdáva predsedníckej stoličky po neúspechu v májových eurovoľbách kde figuroval so ziskom iba 0,85 percent voličov a nemohol si tak prevziať mandát europoslanca. Informácia o zmene predsedníckeho postu pritom prichádza z registra politických strán, ktorý prevádzkuje ministerstvo vnútra. Podľa znenia z registra má Hryc na poste predsedu skončiť práve túto sobotu - 24. augusta 2019. Jeho miesto zaujme Michal Pírek v ten istý deň.

Hryc pre Topky zároveň špecifikoval, kedy by malo prísť k rebrandingu strany aj po stránke názvu.

"Z registra politických strán je zrejmé, že potom, ako som ponúkol strane svoju funkciu, si členovia strany v zmysle stanov zvolili nového predsedu. K zmene názvu strany musí prísť zo zákona do 31.októbra tohto roku. Na novom názve sa pracuje," informoval Andrej Hryc.

Pírek sa podľa Aktualít už od mája stará o zabezpečenie podpisov pre založenie slovenskej pirátskej strany. Jej česká verzia má zastúpenie v tamojšom parlamente. V tejto chvíli sa ale zdá, že žiadne zakladanie strany nebude potrebné, pretože sa Pírek posadí na predsednícku stoličku už existujúcej strany.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Vyvodenie politickej zodpovednosti

Herec hovorí o tom, že po neúspešných eurovoľbách vyvodil politickú zodpovednosť a potvrdil, že z postu predsedu strany Korektúra odchádza. Práve neexistujúca pirátska strana Hryca v eurovoľbách 2019 podporovala. „Piráti sa preto rozhodli podporiť a voliť ako kandidáta do Európskeho parlamentu práve pána Andreja Hryca, za ktorým nestoja žiadne šedé eminencie či známi politickí harcovníci. V jeho prípade pôjde teda naozaj o pozitívnu zmenu zdola,“ znelo v ich vyhlásení.

Hryc pritom už dávnejšie pred spomínanými voľbami vyhlásil, že ak jeho politický vztlak nebude dostatočný, stranu ponúkne opozičnému subjektu. „Ak získam v európskych voľbách 30-tisíc plus jeden hlas, tak našu stranu povediem do parlamentných volieb na Slovensku. Ak nie, tak strana asi splynie s inou, dnes opozičnou stranou, pretože s tými, čo to dnes na Slovensku riadia, nechcem mať spoločné nič,“ vyhlásil Hryc, ktorý v máji získal 8 460 hlasov.

Pírek hovorí, že zmena názvu strany je po jeho nástupe len otázkou času, no v blížiacich sa parlamentných voľbách 2020 sa o mandáty poslancov uchádzať nechcú. „Pravdepodobne nezasiahneme do parlamentných volieb, je tam vysoká kaucia,“ tvrdí pre Aktuality Pírek. Strana musí totiž pred parlamentnými voľbami zložiť zálohu 17-tisíc eur, ktorá sa im v prípade minimálne dvojpercentného zisku voličov vracia späť.