Politici reagujú na ďalšiu Kočnerovu THREEMU: Žiadajú vysvetlenie od Čižnára a Lučanského

Podľa ďalšej medializovanej komunikácie Mariana Kočnera s Alenou Zsuzsovou prostredníctvom mobilnej aplikácie Threema, mala byť strana Mariana Kotlebu v prípade predčasných volieb poistkou strany Smer. „Ešte je tu Kotleba. Podrží vládu,“ písal Kočner volavke Alene. Kočner údajne stál aj za tým, že Kotlebovu stranu nerozpustili. „Som vybavil, že NS SR pošle do pi** Čižnárove podanie na zrušenie ich strany. Súd povie, že nie sú fašisti. Tak sú mi niečo dlžní,“ písal Kočner. Politici sú ďalšími zisteniami šokovaní a žiadajú komunikáciu preveriť.

Kočner je nedôveryhodný, treba počkať na vyšetrenie

Pre podpredsedu vlády Richarda Rašiho je celá osoba Mariana Kočnera nedôveryhodná. Povedal to dnes novinárom s tým, že netuší, čo v zverejnených komunikáciách Kočner so Zsuzsovou si vymýšľal a čo sa skutočne udialo. Podotkol, že treba nechať orgány činné v trestnom konaní, aby celú vec objasnili. „Mnohokrát z tej komunikácie, ktorá uniká, vyzerá, že sú to veci nepodložené a vymyslené, lebo si robil nejaké svoje PR. Takže pre mňa je to nedôveryhodný človek a počkajme si, čo z toho, čo povedal, bola pravda,“ povedal Raši.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

V súvislosti s tým, že v komunikácii sa spája strana Smer-SD s ĽSNS povedal, že spájanie Smeru s ĽSNS ho znepokojuje. „Pre mňa je táto strana pre budúcnosť absolútne neakceptovateľná,“ uviedol. Zároveň Raši povedal, že nevie, či Kočnera v minulosti vôbec niekedy videl inak ako v televízii.

Prepojenia nás vracajú do temných čias mečiarizmu

Podľa Veroniky Remišovej zo strany Za ľudí ĽSNS nie je opozíciou voči súčasnej vláde, ale jej životnou poistkou, ktorá môže Smeru zabezpečiť ďalšiu existenciu a parazitovanie na štáte. „Vyhováranie politikov z kontaktov s Kočnerom sa stalo národným športom. Či už teraz, alebo v minulosti, Kočner bol vždy človekom s prepojením na podsvetie a pri akomkoľvek kontakte s týmto človekom muselo byť jasné, že politik sa pohybuje v šedej zóne toho, čo je prijateľné a slušné,“ uviedla v reakcii na ďalšiu zverejnenú časť komunikácie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

S odstupom času podľa nej vidíme, že sa Kočnerove správy v mnohých prípadoch zrealizovali. Možné prepojenia, ktoré dnes boli medializované, sú zlou správou pre stav štátu. „Vracajú nás do temných časov mečiarizmu a znamenajú, že na súdy, políciu a prokuratúru majú stále zásadný vplyv ľudia napojení na podsvetie,“ napísala Remišová. „Zdá sa, že cez Kočnera boli a sú poprepájaní všetci, ktorí mali na Slovensko devastačný vplyv – od Lexu, ich spolupracujúcich právnikov, cez Haščáka z Penty až ku niektorým súčasným stranám v parlamente,“ uviedla s tým, že orgány činne v trestnom konaní by mali urýchlene preveriť každé jedno tvrdenie z Kočnerovej komunikácie, vrátane osôb, ktoré sú podozrivé zo spolupráce s ním.

„Slovensko neobnovíme ak neurobíme dôslednú a razantnú očistu od Kočnerovského štýlu zasahovania do politiky a výmenu politikov, ktorí si neváhajú upevňovať a udržiavať moc cez mafiánske praktiky,“ dodala.

Od Čižnára a Lučanského sa žiada odpoveď

Podľa Juraja Šeligu bolo z viacerých hlasovaní jasné, ako nemá Smer problém spolupracovať so stranou ĽSNS. Ak sú dnešné medializované informácie pravdivé, ide z toho hrôza. „Spolupráca SMERu a fašistov nie je náhoda, má to byť výsledok Kočnerovej práce,“ uviedol člen strany Za ľudí. „V právnom štáte sa máme spoliehať na vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní, Je to ich práca, no my máme právo sa pýtať,“ napísal s tým, že sa od policajného prezidenta Milana Lučanského a šéfa generálnej prokuratúry Jaromíra Čižnára žiada odpoveď.

Zdroj: facebook/juraj šeliga

„A čakáme na ňu všetci. Mlčanie orgánov činných v trestnom konaní rozvracia dôveru v štát a škodí bez tak už nízkej dôvere v súdnictvo a spravodlivosť. Slovensko nemôže byť unesené bandou mafiánov nad ktorými držia ochrannú ruku Kočnerovci a ich patróni. Musíme raz a navždy ukončiť tento dvojaký prístup k spravodlivosti - vyvolení verzus bežný človek. Spravodlivosť má platiť pre všetkých a bez výnimiek,“ dodal.

Fico musí rátať so všetkými možnosťami

Na komunikáciu reagovala aj strana SaS. „Politik typu Roberta Fica musí rátať so všetkými možnosťami, ako sa udržať pri moci, aby sa vyhol trestnému stíhaniu za to, čo za tie roky spáchal. Zahrnúť do týchto kalkulácií aj ĽSNS je celkom logické. Fico predsa nie je morálny politik, ale bezohľadný manipulátor. V tomto kontexte sa ukazuje ako absurdnosť, že tretia vláda Roberta Fica sa sama pasovala za hrádzu proti extrémizmu,“ uviedla strana vo vyhlásení.

Zdroj: Jan Zemiar

„Na možné spojenie Smeru-SD a Mariana Kotlebu neprišiel, samozrejme, len "majiteľ zemegule" Marian Kočner. Otázkou však je, či by takéto spojenie bolo akceptovateľné všetkými figúrami v Smere, voličmi, ako aj partnermi Smeru v zahraničí,“ dodali.

Toto je ten, ktorý mal urobiť poriadok?

Na novú časť komunikácie reagovali aj Richard Sulík a Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Aha, toto je ten, ktorého ľudia volia, lebo tu konečne urobí poriadok. Asi tak ako Mečiar spravil zo Slovenska malé Švajčiarsko a ako nám Fico dal istoty,“ napísal líder SaS Richard Sulík. „Mili voliči Kotleba&com. Myslím, že s argumentom o tom, aký je Kotleba iný a antisystemový a ako narobí poriadky s tými vo vláde, už neobstojite nielen sami pred sebou, ale ani v detských jasliach,“ dodala Nicholsonová.

Zdroj: Facebook/Lucia Nicholsonová

Nafúknuté predstavy

„Je vysoko pravdepodobné, že Smer a SNS by vedeli bez Bugára dovládnuť s podporou Marčekovcov a Kotlebových poslancov,“ uviedol Martin Poliačik z Progresívneho Slovenska s tým, že na poslednej časti medializovanej komunikácie nevidí nič prekvapivé. „Ale že by Kočner vedel ovplyvniť rozhodnutie Najvyššieho súdu alebo “ovládať” ryby veľkosti Ivana Lexu, považujem skôr za obsah jeho nafúknutých predstáv o vlastnej dôležitosti. Nebudujme prosím image mafiánskeho bossa, keď pozeráme na vychvaľovanie sa treťoligového vybavovača,“ dodal.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Pán Čižnár, popratajte si vo vlastnom dome

Ku komunikácii sa vyjadrila aj iniciatíva Za slušné Slovensko „Je neprijateľné, aby sudcov na Najvyššom súde ovplyvňovala mafia a "vybavovači" napojení na vládu,“ uviedla iniciatíva na sociálnej sieti. „Kotlebova ĽSNS sa tvári ako strana, ktorá chce dnešný systém zmeniť a vymeniť skorumpovaných politikov. Od istého času je však oveľa ochotnejšia rokovať so stranami vládnej koalície a v parlamente podporovať koaličné návrhy zákonov,“ napísali.

Kočnerova komunikácia dáva podľa iniciatívy silné indície, prečo to tak mohlo byť. „Ak sa tieto indície potvrdia, bude jasné, že Kotlebova strana nie je alternatívou dnešných koaličných strán, ale kvôli zákulisným dohodám súčasťou prehnitéhu systému, ktorí tvoria. Okrem mien z minulosti - Cupera a Lexu sa tu znova objavuje meno Nora, ktorá má byť sudkyňou Najvyššieho súdu,“ dodali s tým, že „Čižnár by si mal upratať vo vlastnom dome“.