Čaputová po stretnutí s Gálom: VIDEO Dozvedať sa veci z komunikácie s Kočnerom je tragické

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom. Spoločne sa dotkli viacerých tém. Obaja sa vyjadrili aj k medializovanej komunikácii Mariana Kočnera. Podľa prezidentky je neprípustné a nebezpečné, ak orgány činné v trestnom konaní ovplyvňovali ľudia v pozadí. Gál sa k tomu nevyjadril, no uviedol, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí si myslia, že sú nad zákonom.

Čaputová spolu s Gálom debatovala o aktuálnej situácii na Slovensku čo sa týka fungovania práva a spravodlivosti. Okrem toho sa vyjadrili aj k medializovanej komunikácii medzi Marianom Kočnerom a ďalšími osobami, medzi ktorými bola aj Alena Zsuzsová.

Výsmech spravodlivosti

Vyjadrila sa aj k informáciám z vyšetrovania kauzy Kuciaka. „Dozvedáme sa informácie o možnom vplyve niektorých ľudí, podozrivých zo spáchania zločinov, na činnosť niektorých policajtov, prokurátorov a sudcov. Je to absolútne neprípustné, je to nebezpečné a je to výsmech spravodlivosti,“ uviedla Čaputová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Spravodlivosť nesmie byť predmetom obchodu, tovarom a nesmie slúžiť individuálnym záujmom,“ povedala. Informácie zverejňované v poslednom čase podľa nej naznačujú, že fungovanie justičných orgánov má vážne trhliny, ktoré musíme odstrániť. Situáciu však nesmieme paušalizovať a vrhať zlé svetlo na všetkých. Čaputová ocenila prácu poctivých a kvalitných zamestnancov justície.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kočnerova komunikácia je absolútne neprípustná

„Dozvedať sa informácie z komunikácie medzi Marianom Kočnerom a predstaviteľmi justičných orgánov je dosť tragické,“ povedala. Túto komunikáciu považuje za absolútne neprípustnú a nebezpečnú. „Pokiaľ ide o ľudskú rovinu, k dnes zverejneným správam, k tomu sa veľmi ťažko vyjadruje. Prvé mi napadajú pocity rodičov týchto dvoch mladých zavraždených ľudí,“ dodala. Pri informáciách o prepojení zločinu a bezpečnostných zložiek je potrebné rýchlo konať.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Prvá vec, Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Druhá vec, hyenizmus,“ povedal Gál. Vždy sa podľa neho nájdu osovy, ktoré si myslia, že sú nad zákonom. „Je dôležité, aby ostalo len pri tom, že je to len ich presvedčenie,“ povedal Gál vo všeobecnosti. Ak si podľa neho stále myslí, že stojí nad zákonom, tak nech prípad Kočner je pre neho mementom, že sa toto môže veľmi rýchlo zmeniť. Celú záležitosť vníma o to citlivejšie, pretože z Veľkej Mače pochádza. „Pravidelne tam chodím na futbal a štadión je blízko domu, kde zavraždení Ján Kuciak a Martina Kušnírová žili,“ povedal. Ku komunikácii z mobilnej aplikácie Threema sa vyjadrovať nechcel, aby zachoval dôstojnosť konferencie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nedôvera ľudí v súdnictvo

Téma práca a spravodlivosti je podľa prezidentky kľúčová a významná, pretože je priamo úmerná dôvere verejnosti vo fungovaní demokracie. Vyjadrila sa aj k najnovšiemu prieskumu o dôveryhodnosti súdov. „Tieto čísla sú trošku lepšie ako v minulosti, ale zároveň sú stále kriticky nízke. Stále patríme medzi krajiny, v ktorých nedôvera verejnosti v súdnictvo je jedna z najnižších,“ uviedla prezidentka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa prieskumu slovenským súdom skôr alebo úplne nedôveruje 64% opýtaných. S Gálom sa rozprávala aj o dôvodoch, prečo to tak je. Spomenula prieťahy v konaní, rôzne kauzy, nedoriešené kauzy, nevyvodená zodpovednosť. „Sú to faktory, ktoré vplývajú na verejnosť a pre ktoré verejnosť nedôveruje policajtom, sudcom, prokurátorom a podobne.“

Harabina nekomentovala

Prezidentka Zuzana Čaputová nekomentovala kandidatúru Štefana Harabina na post predsedu Najvyššieho súdu. „Zaregistrovala som viaceré mená a nemienim ich komentovať. Počkám si na rozhodnutie Súdnej rady,“ dodala. Zopakovala, že pri výbere nového predsedu bude zvažovať to, aby „daná osoba nespochybňovala dôveryhodnosť justície, ktorá je kriticky nízka“.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Čaputová s Gálom hovorila aj o celkovom fungovaní rezortu spravodlivosti. Prezidentka tiež spomenula obsadzovanie kľúčových postov, napríklad voľbu ústavných sudcov či voľbu generálneho prokurátora. V otázke menovania ústavných sudcov nemení svoj postoj. Vyberie ich až z plného počtu kandidátov.