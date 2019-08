Pellegrini nechce v Smere Gašpara: Drsná reakcia bývalého šéfa polície! Mal by ísť do PS

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini sa dnes rozhovoril nielen o situácii v Smere, ale aj o kandidátke do budúcoročných parlamentných volieb. Uznal, že by nemal komentovať niektoré veci, no napriek tomu sa vyjadril jasne. Bývalého šéfa polície na kandidátke Smeru nechce. Gašpar o pár hodín na to zareagoval prostredníctvom sociálnej siete. Podľa neho by mal premiér s takýmto prístupom ísť do Progresívneho Slovenska.

Vyjadrenia premiéra Petra Pellegriniho sú veľmi nešťastným naháňaním politických bodov. Na svojom Facebooku to napísal bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Pellegrini dnes totiž vyhlásil, že Gašpar nepatrí na kandidátku strany Smer. Podľa premiéra by sa mal radšej venovať tomu, že sa bude snažiť očistiť svoje meno.

Pellegrini by mal zvažovať vstup do PS

Pellegrini by podľa jeho posledných krokov mal skôr uvažovať o vstupe do Progresívneho Slovenska, určite majú veľa spoločného. Gašpar mu to odkázal na sociálnej sieti. Premiérove vyjadrenia považuje Gašpar za súčasť jeho novej mediálnej stratégie a naháňanie politických bodov. "O to viac keď komentuje záležitosti, ktoré nie sú v jeho kompetencii. Podlieha tlaku médií, aby chránil samého seba pred mediálnym lynčom, namiesto toho, aby bránil zákonnosť a princípy demokracie. Nemyslím si, že tieto jeho 'liberálne chvíľky' oslovujú voličov Smeru-SD," uviedol Gašpar.

Podotkol, že počas jeho pôsobenia na čele Policajného zboru sa Pellegrini k jeho práci ani osobe nevyjadroval kriticky. Označoval ho za profesionála na správnom mieste. Bývalý policajný prezident zopakoval, že nevylučuje vstup do politiky, ale nie je to jeho prioritou. Medializované informácie o tom, že by sa mohol objaviť na volebnej kandidátke Smeru, označil Gašpar za pokus o eskaláciu konfliktu medzi Pellegrinim a predsedom Smeru Robertom Ficom, ktorý sa médiá podľa Gašpara snažia podsúvať verejnosti. Gašpar zároveň na sociálnej sieti kritizuje opozíciu, v ktorej podľa neho začína byť viac premiérov ako členov. Aktuálnu situáciu momentálne bývalý policajný šéf komentuje na Facebooku.

Gašpara na kandidátke Smeru nechcem

Pellegrini sa dnes rozhovoril o situácii v Smere i o jeho pozícii. Podľa neho situácia nie je vážna, zatiaľ ju však bližšie komentovať nechcel. Priznal však, že sa s Ficom baví o jeho pozícii v Smere. Na otázku o možnom pôsobení Tibora Gašpara v politike sa vyjadril jasne. "Mal by som odpovedať že to je priskoro a kandidátka sa bude riešiť až v októbri. Ale ja to poviem priamo. Na základe aktuálnej situácie si nemyslím, že by mal byť pán bývalý policajný prezident Tibor Gašpar súčasťou kandidátky Smeru," povedal Pellegrini.

"Keď vyvráti všetky podozrenia mierené na jeho osobu, môže uvažovať o vstupe do politiky. Momentálne si nemyslím, že je to kľúčová osoba, ktorá by mala byť predmetom diskusie na kandidátku strany Smer," dodal premiér.

So žiadnou stranou som nerokoval

Tibor Gašpar pôsobil ako prezident Policajného zboru SR od mája 2012, keď vo funkcii nahradil Jaroslava Spišiaka. Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z tejto funkcie v máji minulého roku po tlaku verejnosti odstúpil. V minulosti bol taktiež kritizovaný za prepojenie s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a za možný únik policajných informácií práve k tomuto podnikateľovi. Vzťah k nitrianskemu podnikateľovi odmietol komentovať s tým, že je to rodina, ktorá bola rodinou predtým, než vstúpil do polície.

Pre agentúru SITA 1. augusta uviedol, že zatiaľ nerokoval so žiadnou politickou stranou ani konkrétnym politikom. Na svojom Facebooku nedávno zverejnil status, v ktorom priblížil, že uvažuje o vstupe do politiky. Nie je to však jeho priorita. Prípadnú spoluprácu si vie predstaviť len so stranou, ktorej programové hodnoty korešpondujú s jeho hodnotami. Ako píše na svojom Facebooku, momentálne pracuje na viacerých bezpečnostných projektoch, ako je založenie bezpečnostného inštitútu, ktorý by mal združovať odborníkov na bezpečnosť z rôznych oblastí a poskytovať okrem publikačnej a vzdelávacej činnosti aj odborné komentáre a analýzy k dôležitým bezpečnostným otázkam krajiny.