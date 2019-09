Dôchodcovia zažijú šťastné predvolebné Vianoce: Sviatočné príspevky dosiahnu dvojnásobok

BRATISLAVA - Nasledujúci rok to pre poberateľov penzie vyzerá pomerne ružovo. Sumy dôchodkov sa totižto opäť budú navyšovať. Porastú hlavne o dôchodcovskú infláciu a rozdielom tiež bude, že do dôchodku sa bude odchádzať neskôr. Narastú nielen minimálne dôchodky ale aj novopriznané penzie.

O nadchádzajúcej dôchodkovej bilancii informoval portál Hospodárske noviny. Na výšku penzie vplýva dôchodkové poistenie ale aj odpracované roky. Výsledný efekt sa potom prejaví na výslednej sume ale aj na vianočných príspevkoch.

Zdroj: gettyimages.com

Pro spomínaný portál sa vyjadril riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou zo Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Dôchodky sa dočkajú navýšenia. Dávky sa od 1. januára 2020 totiž budú valorizovať o 2,9 percenta mesačnej sumy dôchodku. Najmenší nárast ale čaká pevnú sumu určenú dvoma percentami z priemernej mesačnej sumy príslušnej penzie zaplatenej k 30. júnu 2019. O takéto navýšenie sa nemusí žiadať osobitne. Poisťovňa im prepočíta dôchodok a zašle spolu s písomnou verziou o takomto zvýšení automaticky.

Dvojnásobok počas sviatkov

Očakávaná zmena prichádza počas Vianočných sviatkov, kedy je dávka vyplácaná v decembri spolu s doručením dôchodku. Tiež je plne automatizovaná. Kritériom na jej zisk je požadovaná výška dôchodku. Najvyšší možný vianočný príspevok sa oproti vlaňajšku dočká zdvojnásobenia. Pojde teda o nárast z pôvodných 100 na 200 eur.

Pri dôchodku o výške 658,50 eura sa bude vianočný príspevok zasielať na úrovni 13,14 eura. Pred vianočnými sviatkami penzisti dostanú 98,58 eura za predpokladu, že ich dôchodok predstavuje 420,41 eura. Vianočný príspevok pre penzistov s výškou dôchodku 300 eur bude predstavovať 124,33 eura. Najvyššia výška vianočného príspevku sa ustáli na 200 eur pri dôchodku 210,21 eura.

Nárok na príspevok bude mať viac dôchodcov

K vianočnému príspevku bude mať prístup väčší počet dôchodcov. Toto sa docieli opatrením zvýšenia hornej hranice nároku na tento dôchodok. Nárast teda bude z pôvodných 60 percent na 65 percent priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúceho roka. Predmetných 65 percent zo sumy 1013 eur je po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor 658,50 eura. Z toho vyplýva, že aj penzistom, ktorí budú mať vyplatený dôchodok v decembri 2019 v sume najviac 658,50 eura mesačne, môže vzniknúť nárok na výplatu vianočného príspevku.

Vianočný príspevok je pritom zákonne určený tromi pásmami určenia sumy. Maximálny vianočný príspevok sa dostane k ľuďom s dôchodkom najviac 210,20 eura mesačne. Poberateľom dôchodkov v spektre od 210,21 do 420,40 eura sa bude výška príspevku primerane znižovať a vypočítaná bude podľa zákonného vzorca. Ich príspevok sa bude podľa možností pohybovať medzi 124,33 eura do 200 eur. Penzisti s dôchodkami od 420,41 do 658,50 eura sa dočkajú príspevku, ktorý sa primerane znižuj a stanoví sa podľa ďalšieho vzorca. Jeho výsledná výška teda bude od 13,14 do 98,85 eura. Suma sa pritom zaokrúhľuje vždy o jeden eurocent nahor.

Vyššie dôchodky

Zmenami si prešli aj tohtoročné dôchodky. V porovnaní s minulým rokom sú vo väčšine prípadov vyššie o 2,6 percenta. Valorizácia pritom pokračuje a zvyšovanie dôchodkov sa nezastaví ani v roku 2020. V januári sa dočkajú zvýšenia aj pracujúci dôchodcovia. Zvýšením si prešiel tiež predčasný starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia. Hovoríme o tých, ktoré dôchodca získal v roku 2018 za podmienok, že ho penzista získal popri predčasnom starobnom dôchodku počas poistenia z dohody o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce.

Dôchodkový vek je na aktuálny rok vo výške 62 rokov a šiestich mesiacov. Je znížený niektorým ženám, ktoré sa narodili od 1. januára 1957 do 31. decembra 1961. V tomto hrá zásadnú rolu počet vychovaných detí a poistencom, ktorí si odrobili potrebný počet rokov v zamestnaní I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórie funkcií.