Komárková zo Smeru skončila, riaditeľku úradu práce odvolali: Je obvinená z prijímania úplatkov

Riaditeľka ÚPSVaR v Piešťanoch je postavená mimo služby. Momentálne je totiž obvinená v trestnej veci prijímania úplatku. „Spomínaná štátna zamestnankyňa bola v súlade s § 66 ods. 1 zákona o štátnej službe dňom 9. 7. 2019 zaradená mimo činnej služby na základe obvinenia vydaného orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uviedla pre Topky hovorkyňa úradu Jana Lukáčová.

Komárková je dočasne odvolaná z postu riaditeľky

„Zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej služby trvá do právoplatného skončenia trestného stíhania, najviac však dva roky,“ dodala na adresu odvolania Komárkovej hovorkyňa. Generálny riaditeľ ÚPSVaR Marián Valentovič vedením úradu práce v Piešťanoch dočasne poveril Ľubicu Vavrovú. Podľa pôvodných informácií malo jej odvolanie súvisieť s kauzou denných stacionárov. Samotný úrad i rezort práce však túto informáciu popreli. „Nie nesúvisí to s denným DS, úrady práce nemajú nič spoločné s dennými stacionármi, nie sú zriaďovatelia, ani nemajú žiadne kompetencie,“ uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu práce Daniela Rodinová.

Zdroj: abpiestany.sk

Túto informáciu potvrdil aj samotný úrad. „Ako už uviedli kolegovia z ministerstva práce, úrady práce ani ústredie práce nemajú v oblasti denných stacionárov žiadne kompetencie. Zjednodušene povedané – úrady práce nemajú s dennými stacionármi nič spoločné,“ povedala hovorkyňa ÚPSVaR. Informácie o obvinení poskytli ústrediu orgány činné v trestnom konaní, aby ústredie mohlo postupovať v súlade so zákonom o štátnej službe. „O dôvodoch obvinenia sa musia vyjadriť orgány činné v trestnom konaní, ktoré ho vydali,“ dodala Lukáčová.

V kauze denných stacionárov sa dlhodobo rieši falšovanie dochádzky, rodinkárstvo, zneužívanie dotácií či podvody. Rezort práce vykonáva pravidelné kontroly a zisťuje pochybenia. Štátny tajomník Branislav Ondruš sa dokonca v niektorých prípadoch obráti na Generálnu prokuratúru, kde rezort podá podania z podozrenia zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu. Štát poskytol na denné stacionáre eurofondy vo výške takmer 139 miliónov eur.

Obvinenie z prijímania úplatkov

Polícia v Piešťanoch pôvodne riešila podozrenie z machinácií pri verejnom obstarávaní a zneužití právomoci verejného činiteľa. „V zmysle § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku bola vec odmietnutá,“ napísala pre Topky hovorkyňa trnavskej polície Martina Kredatusová. „V zmysle § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku bola vec odmietnutá. V časti týkajúcej sa § 261, § 262 - poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie) a § 225 – subvenčný podvod, bola vec odovzdaná na NAKA,“ dodala.

Zdroj: archív

Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová obvinenie upresnila. „V prípade bolo vyšetrovateľom NPKJ vznesené obvinenie pre pokračovací zločin prijímanie úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona,“ uviedla hovorkyňa. „Nakoľko sa jedná o trestnú vec, ktorá sa nachádza v štádiu trestného konania v prípravnom konaní, ktoré má zásadne neverejný charakter, nebudeme k uvedenej veci poskytovať žiadne bližšie informácie,“ dodala Baloghová s tým, že postupujú neverejným spôsobom, aby skutok náležite objasnili a zaistili páchateľov. Podľa našich informácií by malo ísť o prípad ešte z roku 2018.

Čoho konkrétne sa úplatky týkali, zatiaľ nie je známe. Bližšími informáciami nedisponuje ani samotný úrad, o žiadnom úplatkoch nevedeli. „Ústredie práce o obvinení informovali orgány činné v trestnom konaní dňa 9. júla 2019. V súlade so zákonom o štátnej službe ústredie spomínanú štátnu zamestnankyňu zaradilo mimo činnej služby, a to od 10.7.2019. Ústredie nedisponuje žiadnymi ďalšími informáciami,“ dodala Lukáčová.

Členka Smeru

Komárková kandidovala za starostku obce Drahovce a za poslankyňu v Trnavskom kraji za stranu Smer v minuloročných komunálnych voľbách. Vo voľbách ju však porazil nezávislý kandidát Miroslav Ledecký, brat Vladimíra, ktorý v súčasnosti ako starosta Spišského Hrhova pôsobí v strane Za ľudí. Na kandidátke Smeru bola spoločne s Milanom Gajdošom, Jánom Horváthom a Igorom Puobišom. Ako riaditeľka ÚPSVaR v Piešťanoch pôsobí od roku 2014. Na tento post ju nominovala vtedajšia vláda. Komárková predtým pôsobil ako riaditeľka odboru služieb zamestnanosti tohto úradu.

Miloš Tamajka Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Na tomto poste nahradila Miloša Tamajku, bývalého člena Smeru. O jeho odvolaní rozhodli ministri 19. novembra 2014. Pár mesiacov predtým v tom istom roku opustil Tamajka spolu s ďalším vtedajším poslancom mestského zastupiteľstva mesta Piešťany Michalom Hynekom stranu Smer pre údajnú nespokojnosť s fungovaním strany. Bolo to iba niekoľko týždňov pred prevalením kauzy strany s nákupom predraženého CT prístroja do piešťanskej nemocnice. Svoj odchod Tamajka vysvetlil rozdielnosťou názorov na to, ako robiť politiku, ale aj nespokojnosťou s fungovaním strany. Tamajka vtedy pre agentúru SITA povedal, že rozdielne názory mal predovšetkým s trnavskou krajskou predsedníčkou strany Renátou Zmajkovičovou. Po odchode zo Smeru uviedol, že ráta aj s odvolaním z postu riaditeľa úradu práce.