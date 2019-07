FOTO Europoslankyňa Beňová si šla zabehať: Škaredá nehoda, letné plány v troskách

Všetko sa to odohralo uplynulý víkend, keď sa známa slovenská europoslankyňa vybrala do prírody na bežný jogging, ktorému sa vo voľnom čase venuje. Počas behu si však poranila nohu a jej najbližší program sa začínal pomaly meniť. "Včera popoludní som si spravila výron v členku, pri behu v lese, tak sa mi ani nechcelo nič písať, lebo bolí to ozaj mizerne," popísala bolestivú skúsenosť Beňová na sociálnej sieti.

Myslela si, že ide len o výron

Poslankyňa spočiatku neprikladala tomuto problému veľkú vážnosť. Myslela si totiž, že ide len o výron, ktorý sa pri menších zraneniach vyskytne. "Pohotovosť som tým nechcela zaťažovať, takže si to obkladám na striedačku octanovou a ešte nejakou masťou a obväzujem. Kurz prvej pomoci sa oplatil," píše ďalej v statuse Beňová.

Novozvolená kvestorka europarlamentu však o deň neskôr na sociálnej sieti zverejnila status spolu s fotografiou, z ktorej vyplýva, že zjavne nešlo len o výron. "Tak, z výronu sa nakoniec ukázala zlomenina. Šesť týždňov ortéza a injekcie do brucha, ktoré si musím sama aplikovať. Ešte dva týždne Brusel a Štrasburg. Potom už vyložiť nohu a čakať, kým sa zahojí," písala nešťastná Beňová v statuse a dodala, že predstavy o tohtoročnom letnom období mala odlišné.

Europoslankyňa, ktorá sa ponáhľala na letisko, zároveň pridala fotografiu, na ktorej pózuje s nohou v ortéze a barlami, pomocou ktorých sa teraz bude musieť najbližšie týždne pohybovať.