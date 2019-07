Bývalá sudkyňa bije na poplach: Otvorený list Čaputovej o rúcajúcej sa slovenskej justícii

BRATISLAVA - Do rúk prezidentky sa v týchto dňoch dostal otvorený list od emeritnej sudkyne a zakladateľky iniciatívy Za otvorenú justíciu Kataríny Javorčíkovej. V ňom pomenovala viaceré aspekty, ktoré podľa jej názoru negatívne vplývajú na slovenské súdnictvo. Nevyhla sa ani pomenovaniu príčin týchto problémov a nepovšimnutý nezostal ani Štefan Harabin.

Tento list bol zverejnený na portáli Denník N. Javorčíková v ňom na začiatku vníma pozitívne zvolenie Čaputovej do funkcie prezidentky, vzhľadom na jej minulosť. "V rámci aktivít neziskovej organizácie Via Iuris a združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ sme spolupracovali na viacerých projektoch zameraných na zvyšovanie dôveryhodnosti a efektívneho fungovania slovenského súdnictva, aby sa stalo skutočným garantom fungovania nášho právneho štátu. Vaše zvolenie do najvyššej ústavnej funkcie vnímam v tomto procese ako veľkú nádej, že sa naše spoločné vízie v slovenskom súdnictve podarí postupne presadiť," priznala v úvode emeritná sudkyňa.

Dôvera na bode mrazu

List pokračuje popísaním žalostného stavu dôveryhodnosti v naše súdnictvo. "Podľa prieskumov dôveryhodnosti v roku 2015 slovenským súdom nedôverovalo približne 74 % respondentov. V roku 2016 sa síce znížila nedôveryhodnosť približne na 60 %, ale v roku 2018 opätovne vzrástla na 67 % a slovenské súdnictvo bolo najmenej dôveryhodné spomedzi slovenských inštitúcií. Dokonca podľa Globálnej správy o konkurencieschopnosti, vydávanej Svetovým ekonomickým fórom, sa Slovensko v roku 2015 umiestnilo v indikátore „nezávislosť súdnictva“ až na 116. mieste spomedzi 140 krajín sveta," popísala štatistické údaje Javorčíková.

Popísala body, podľa ktorých si vie predstaviť dôveryhodné súdnictvo:

aby justičné prostredie vytváralo optimálne podmienky práce čestným, odborne pripraveným a pracovitým sudcom;

aby kariérne postupovali skutočne najkvalitnejší sudcovia na základe transparentných kritérií;

aby nespôsobilí a skorumpovaní sudcovia boli zo systému vylúčení;

aby sa zo správy súdenia (rozhodovacej činnosti sudcov) vylúčil priamy vplyv politickej moci a ministerstvo spravodlivosti riadilo len správu súdov.

"​Za aktuálneho stavu súdnej moci na Slovensku nie je naplnené ani jedno z uvedených kritérií. Dôkazom sú najmä fakty z jej historického vývoja od konca deväťdesiatych rokov, keď sa sudcovia stali súčasťou súdnej moci ako tretej moci v štáte," dodala Javorčíková.

Doba Harabina

Bývalá sudkyňa nepreskočila históriu slovenských súdov a spomenula aj bývalého predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. "Po tom, ako sa stal Štefan Harabin predsedom Najvyššieho súdu a súdnej rady, a medzitým aj ministrom spravodlivosti, mohla verejnosť v priamom prenose sledovať, čo všetko si mohol s politickým krytím vládnucej moci dovoliť. Ako sa dá beztrestne zneužívať vysoká štátna funkcia pod zásterkou ochrany nezávislosti sudcov, ako sa dajú prežiť dôkazy o prepojenosti sudcu na podsvetie, ako sa dá korumpovať sudcov z prostriedkov štátu za ich podporu a lojalitu, ako sa dajú úspešne profesionálne likvidovať a osobnostne ponižovať jeho názoroví oponenti," reaguje Javorčíková na minulosť slovenského súdnictva.

Politizácia súdnictva

Javorčíková tiež negatívne vníma nezávislosť súdu a prienik politiky do týchto štruktúr. "Osobitne to platí na pozície predsedov súdov, kedy je rozhodujúce, aký minister spravodlivosti a za aké politické zoskupenie je aktuálne vo vláde. Konkrétne prípady z minulosti sú dôkazom, že aj keď má sudca všetky predpoklady na výkon funkcie predsedu súdu a má aj podporu kolektívu sudcov, pokiaľ nevyhovuje ministrovi spravodlivosti, nebude mať k tejto funkcii prístup," píše Javorčíková v liste.

K otvorenému listu bývalej sudkyne, ktorý bol adresovaný hlave štátu, sme oslovili aj hovorcu prezidentky, no zatiaľ sa k téme nevyjadril.

Ozvali sa aj liberáli

„Penalizačný systém proti nepohodlným sudcom sa rokmi vyvinul do sofistikovanej podoby, a tak ako v iných prípadoch, aj tu sa ukazuje, že ryba smrdí od hlavy. Sú to štátom dosadení predsedovia súdov, ktorí robia tú povestnú špinavú robotu a so skorumpovanými sudcami vytvárajú obsah pojmu ´justičná mafia´,“ uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík.

„Strana SaS považuje likvidáciu tejto mafie za kľúčovú výzvu našej doby a za jednu z hlavných tém budúcich parlamentných volieb. Spravodlivé, nestranné, neskorumpované a včas konajúce súdnictvo je aj programová priorita strany. Máme jasné a po bodoch vypracované kroky, ktoré musí najmä vláda a parlament urobiť, aby sme naše súdnictvo ´odharabinovali´,“ zdôraznil Richard Sulík.

Odhodlane bojovať nekompromisne proti sudcom, ktorí sú hanbou slovenského súdnictva a ktorí zneužívajú talár na osobné obohatenie sa a mocenské ciele, preukázala strana SaS aj na júnovej schôdzi NR SR. „Vtedy nám prešiel drvivou väčšinou hlasov poslancov ústavný zákon, podľa ktorého prídu o funkciu sudcu tí občania Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodnú pre politickú kariéru už len tým, že budú kandidovať v parlamentných voľbách,“ uzavreli liberáli.