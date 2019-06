Parlament schválil viaceré zákony: Koniec byrokracie, pozmeňujúci návrh k eKase

Povinnosť predkladať uvedené dokumenty sa zruší už v tomto roku. V prípade dokladania potvrdení o návšteve školy a výpisov z registra mimovládnych organizácií od 1. septembra a pri ďalších troch potvrdeniach o nedoplatkoch z dôvodu prispôsobenia jednotlivých informačných systémov od 1. decembra. Celkovo tak budú fyzické a právnické osoby podľa štatistík z roku 2017 oslobodené od listinného dokladovania takmer dvoch miliónov potvrdení a výpisov, z ktorých väčšinu, až 1,2 milióna, predstavovali potvrdenia o návšteve školy.

"Minulý rok sme vyhlásili vojnu proti byrokracii a v našom úsilí pokračujeme ďalej, konkrétnymi opatreniami. Do roku 2020 očakávame, že rušením potvrdení a výpisov ušetríme občanom viac ako 30 miliónov eur na správnych poplatkoch a čase, ktorý doteraz museli stráviť behaním po úradoch a na cestovnom,“ uviedol vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši, ktorý je predkladateľom návrhu.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Štát pritom na odbremenenie ľudí od podávania výpisov a potvrdení vynaloží v tomto roku vyše šesť miliónov eur. Väčšina sa vykryje z rozpočtu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Aktuálny balíček zameraný na znižovanie byrokratickej záťaže je tak pokračovaním iniciatívy naštartovanej vlaňajším prijatím samotného zákona proti byrokracii. Už vtedy sa zrušila povinnosť predkladať výpisy z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností a registra trestov ako povinné prílohy v listinnej podobe.

Poslanci zároveň schválili k novele zákona pozmeňujúce návrhy poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD). V súvislosti zo zámerom znižovania administratívnej záťaže rozšírením rozsahu údajov, ktoré Sociálna poisťovňa poskytne orgánom verejnej moci, sa posúva účinnosť z pôvodne navrhovaného 1. februára 2020 na 1. januára 2021. Ďalší pozmeňujúci návrh sa týkal spresnenia zákona o službách zamestnanosti, aby bolo zrejmé, že podmienka 180 dní po lehote splatnosti sa nevzťahuje na nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie.

Za používanie starých registračných pokladníc nebudú pokuty až do konca tohto roka

Podnikatelia, ktorí sa zaregistrujú na eKasu a objednajú si certifikované zariadenie do 30. júna tohto roka, dostanú ďalších šesť mesiacov do 31. decembra, počas ktorých nebudú pokutovaní za používanie starej registračnej pokladnice. Poslanci totiž dnes schválili v skrátenom konaní novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Parlament zároveň schválil pozmeňujúci návrh poslanca Radovana Baláža (SNS) na predĺženie pôvodnej lehoty z 30. septembra na 31. decembra. Podnikatelia, ktorí si eKasu do konca júna nezaregistrujú, budú môcť byť sankcionovaní podľa pôvodného zákona.

Podnikatelia zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska návrh novely vítajú, aj keď by si priali ešte komplexnejšie riešenie. Na jednej strane sú totiž radi, že vláda začala problém s dodávkami eKasy riešiť, na druhej strane tvrdia, že vládou schválená novela podľa nich nerieši problém pre skupinu podnikateľov, ktorých dodávateľom sa doteraz nepodarilo získať certifikáciu alebo majú riešenia, ktoré nie sú certifikované. Daňoví poradcovia zase vnímajú rozhodnutie ministerstva financií ako reakciu na argumenty odbornej a podnikateľskej verejnosti, ktorá dlhodobo upozorňuje na problémy na trhu pokladníc. Ako pripomenula Mária Sameková zo Slovenskej komory daňových poradcov, certifikácie zariadení sa začali až vo februári a mnohí výrobcovia nestihli certifikovať všetky svoje zariadenia.

Ministerstvo financií ako predkladateľ návrhu uviedlo, že sa tak snaží eliminovať možné sankcie pre podnikateľov, ktorí si svoju povinnosť registrácie a objednania certifikovaného zariadenia pre eKasu splnili, ale nestihnú im ju do konca júna dodať. "Aj napriek maximálnym snahám zainteresovaných strán sa nepodarilo dosiahnuť, aby bol trh v dostatočnom množstve zásobený on-line registračnými pokladnicami, resp. potrebnými softvérovými a hardvérovými riešeniami,“ uviedlo ministerstvo s tým, že tento stav znamená pre podnikateľov neriešiteľnú situáciu a neistotu pri dosiahnutí právneho stavu vyplývajúceho zo zákona.

Rýchla novela zákona o elektronických registračných pokladniciach tak zároveň umožní v prípade, ak podnikateľovi nebude do 1. júla doručená certifikovaná eKasa, používať starú elektronickú pokladnicu aj v prípade, ak už bol zrušený daňový kód tejto pokladnice. Zároveň však platí, že podnikatelia, ktorým certifikovanú eKasu doručia ešte pred 31. decembrom, budú ju musieť začať používať od jej doručenia a starú elektronickú registračnú pokladnicu prestať používať.

Sankcie tak podľa tohto návrhu budú od 1. júla hroziť iba tým podnikateľom, ktorí si podľa pôvodného zákona o elektronických registračných pokladniciach do konca júna nezaregistrujú eKasu a neobjednajú si certifikované zariadenie. Finančná správa však upozorňuje, že sankcie hrozia aj tým, ktorí sa síce zaregistrujú, ale čakajú na zariadenie od výrobcu, ktorý nezískal certifikát. Sankcie pritom hrozia rovnako ako pri nepoužívaní registračnej pokladnice. Začínajú teda na 330 eurách a vyšplhať sa môžu až na 20-tisíc eur.

Procesy overovania kvality armádnych nákupov sa zefektívnia

Procesy štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany by sa mali zefektívniť. Zjednodušiť sa má aj kodifikačná činnosť pri nákupoch a kontrole kvality. Novelu zákona o obrannej štandardizácii, ktorá reaguje na smernicu Severoatlantickej aliancie, v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili. Zmeny budú platiť od 1. septembra.

Po novom budú dodávatelia produktov a agentúry na kodifikáciu spracúvať návrhy kodifikačných údajov prostredníctvom elektronického prístupu do kodifikačného informačného systému. Novela zároveň upravuje práva a povinnosti používateľa produktu, povinnosti dodávateľov a agentúr na kodifikáciu, priblížilo ministerstvo obrany.

Dotýka sa aj pôsobnosti Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, a to v oblasti prideľovania prístupu do kodifikačného informačného systému a poskytovania údajov z neho.

Zákon o obrannej štandardizácii sa zameriava na zosúladenie technických prostriedkov používaných slovenskými ozbrojenými silami a činnosti ich jednotiek s podmienkami interoperability s armádami členských krajín NATO, ako aj ostatných štátov. Používaná technika by mala byť na zodpovedajúcej úrovni a v zodpovedajúcej kvalite, logistické zabezpečenie by sa malo realizovať operatívne a efektívne.

Kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín sa majú rozšíriť

Kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín Ministerstva zdravotníctva SR sa v zariadeniach spoločného stravovania možno rozšíria. Má ísť o vykonávanie kontroly potravín rastlinného pôvodu na určitých miestach a kontroly poľnohospodárskych produktov a potravín s niektorým druhom označenia. Poslanci NR SR totiž v stredu posunuli do druhého čítania novelu zákona o potravinách. Novelou sa vyžaduje zmena zákona najmä v oblasti pôsobnosti a úloh orgánov štátnej správy na úseku výkonu úradnej kontroly potravín.

"Na základe nariadenia EÚ sú novelou zákona splnomocnené orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy a orgány verejného zdravotníctva určiť na účely výkonu úradných kontrol potravín vstupujúcich do EÚ z tretích krajín hraničné kontrolné stanice, pričom sú zároveň oprávnené pozastaviť alebo zrušiť činnosť hraničných kontrolných staníc, ak nebudú spĺňať minimálne požiadavky ustanovené v nariadení (EÚ),“ ozrejmila ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.