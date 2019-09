Opozícia napáda eKasu na Ústavnom súde: Panujú obavy z narušovania súkromia

BRATISLAVA - Opozícia podáva v súvislosti so systémom eKasa podnet na Ústavný súd SR. Dôvodom má byť podľa predstaviteľov SaS a OĽaNO porušovanie práva na súkromie. Finančná správa totiž podľa nich cez eKasu zbiera aj údaje, ktorými zasahuje do osobných dát, do súkromia a slobôd ľudí.

„Nehovoríme o predajcoch, ale o zákazníkoch, teda všetkých, ktorí si niečo kupujú,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanec za SaS Jozef Rajtár. Problémom sú podľa neho najmä odosielané dáta z pokladničných blokov, ktoré sa dajú naviazať na vernostné karty, na ktorých sú zaznamenané údaje o veku, adrese, ale aj pohlaví kupujúceho. „Všetky tieto dáta sa dajú zneužiť politicky, na sledovanie ľudí,“ upozorňuje Rajtár s tým, že takéto dáta sa dajú tiež predávať, môžu uniknúť a môžu byť zneužité na obchodné účely. Ako doplnil jeho stranícky kolega Alojz Baránik, z pohľadu ústavy je podľa neho neprípustné, ak neexistuje záruka, že takéto dáta nebudú zneužité.

Podľa poslanca za OĽaNO tak ide v tomto podaní na ústavný súd najmä o to, aby sa v snahe elimináciu daňových únikov neohrozovalo súkromie ľudí. „Aby sa v záujem dosahovania výsledkov neprekračovala hranica súkromia,“ tvrdí. Opozícia však zároveň svorne tvrdí, že finančná správa má k dispozícii dosť nástrojov, aby proti daňovým únikom bojovala a samotná eKasa jej zatiaľ nič nepriniesla a ak by bola vo vláde, eKasu by zrušila.

Finančná správa však iniciatívu opozičných poslancov považuje za útoky na projekt eKasa, ktoré odmieta. "Finančná správa nezbiera údaje o zákazníkoch a nemá nástroje na ich stotožňovanie. ID klienta nie je povinný údaj. Táto výmena informácií prebieha iba medzi zákazníkom a obchodníkom," uviedla v reakcii na vyhlásenia poslancov SaS a OĽaNO hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Ako dodala, skutočnosť, že ide o projekt, ktorý má veľký význam v boji proti daňovým podvodom, dokazuje aj fakt, že po kontrole registračných pokladníc tržby u kontrolovaných podnikateľov vzrástli o zhruba 30 %. "Finančná správa odmieta, aby politici zneužívali tému onlinizácie registračných pokladníc. Spochybňovanie projektu jednoznačne navodzuje dojem, že útoky na eKasu majú za cieľ zabrániť lepšiemu výberu daní a ochrane poctivých podnikateľov a kupujúcich," tvrdí Skokanová.

Systém eKasa je podľa platnej legislatívy pre podnikateľov evidujúcich tržbu v registračnej pokladnici povinný od 1. júla tohto roku. Pozmeňujúcim návrhom sa však odložilo ukladanie sankcií za nepoužívanie eKasy až do konca tohto roka. Od začiatku budúceho roka by tak mali všetci podnikatelia evidovať tržbu výhradne cez systém eKasa, mali by teda online odosielať pokladničné doklady na servery finančnej správy. V opačnom prípade im hrozia sankcie.