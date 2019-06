Vysoké politické ambície primátora Nitry: Hattas spoluprácu s Kiskom nevylúčil

Primátor Hattas zvažuje vstup do politiky na celoštátnej úrovni. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií uvažuje nad ponukou zo strany odchádzajúceho prezidenta Andreja Kisku, ktorý hľadá ľudí do svojej novej politickej strany. Primátor hovorí, že Nitra a ďalšie mestá potrebujú silnejší hlas vo veľkej politike a zároveň Slovensko potrebuje zmenu. „Áno, skutočne uvažujem o vstupe do politiky aj na národnej úrovni. Na stole mám jednu veľmi konkrétnu ponuku, ktorú však zatiaľ nechcem konkretizovať. Rozhodnem sa v priebehu budúceho týždňa,“ povedal Hattas.

Hattas sa navyše pre Topky vyjadril, že prvou motiváciou vstupu do veľkej národnej politiky je aj to, aby mala Nitra a všetky obce v jej okolí silnejší hlas. "Chcem, aby bol štát pre samosprávy lepším partnerom tak, aby obyvatelia zbytočne nedoplácali na zlé a populistické rozhodnutia vlády a parlamentu," uviedol Hattas.

Druhým dôvodom je zmena. Primátor je presvedčený, že spolu so svojím tímom je nositeľom zmeny v Nitre, no zmenou prechádza aj celá krajina. „Už dlhý čas bojujeme o budúcu podobu Slovenska, o to, v akom stave ho odovzdáme našim deťom. Chcem, aby to bolo fungujúce Slovensko, jasne proeurópske, tolerantné a vzdelané,“ uviedol Hattas, ktorý pred zvolením za primátora organizoval v Nitre protesty Za slušné Slovensko.

Vstup do Kiskovej strany nepoprel

To, či sa bude angažovať v ľavicovom alebo pravicovom spektre politiky nešpecifikoval. "Ja sa na politiku takto nepozerám. Komunitná práca, ktorú som vykonával pred vstupom do politiky, aj výkon funkcie primátora je pre mňa o spolupráci a spájaní hodnotovo blízkych ľudí," povedal pre Topky Hattas.

Andrej Kiska a Marek Hattas Zdroj: SITA/ Martin Havran

Ponuka od konkrétnej strany síce prišla, no Hattas nechcel hovoriť podrobnosti o tom, ktorá strana to je. "O svojej politickej budúcnosti budem detailnejšie informovať v najbližších dňoch," uviedol hlavný predstaviteľ mesta Nitry, ktorý má podľa nepotvrdených informácií našliapnuté ku strane Andreja Kisku.

Mandát by v prípade jeho možného zvolenia chcel po technickej stránke vykonávať simultánne aj v parlamente a aj ako primátor. "Pre Nitru by bolo obrovskou výhodou, ak by mala v parlamente zastúpenie v mojej osobe," myslí si Hattas. V minulosti boli zároveň primátormi a aj poslancami v parlamente mená ako Andrej Hrnčiar, Ján Slota či poslankyňa Jana Vaľová.