Premiér a minister hospodárstva v Rusku: Žiga verí, že plyn bude tiecť aj po 31. decembri

Na rokovaniach v Moskve a Petrohrade Žiga sprevádza premiéra Petra Pellegriniho. „Ideme za našimi obchodnými partnermi. Ideme rokovať, čo sa bude diať s plynom po 31. decembri, keď vyprší kontakt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Po tomto dátume Rusko nebude mať záväzok dodávať plyn do Európy cez Ukrajinu a nám ide o zabezpečenie bezpečných dodávok plynu pre priemysel a domácnosti,“ povedal v lietadle cestou do Moskvy Žiga.

„Verím, že toto bude výsledok rokovania,“ povedal Žiga na otázku, či verí, že ruská strana potvrdí, že plyn bude prúdiť aj po 31. decembri. Rozhovory o dodávkach plynu však vníma ako trojstrannú záležitosť. Tými stranami sú Rusko, Ukrajina, ale aj Európska únia. Priznal, že v poslednom čase sa mohli tieto rokovania spomaliť pre ukrajinské prezidentské aj parlamentné voľby.

V súvislosti so sporom medzi Kyjevom a Moskvou Žiga pripomenul, že Rusi sa sťažujú na technické zabezpečenie plynovodu. Zároveň stále platí, že Európska komisia tlačí Ukrajinu do oddelenia tranzitu a distribúcie plynu. Slovensko by sa rado podieľalo na oboch projektoch. To znamená, že Slovensko môže poskytnúť svoje skúsenosti z oddelenia tranzitu a distribúcie a zároveň by chcelo byť aj súčasťou európskeho konzorcia, ktoré sa bude podieľať na modernizácii ukrajinských plynovodov. Žiga si vie predstaviť aj to, že by Bratislava mohla byť akýmsi prostredníkom medzi Kyjevom a Moskvou v rokovaniach.

„Verím tomu, že zvíťazí zdravý rozum, že sa nebudú energonosiče, teda rúry, zneužívať na politické ciele,“ pokračoval minister hospodárstva s tým, že Rusi túto otázku predsa musia vnímať aj z ekonomického pohľadu. „Predaj plynu tvorí významnú časť ich rozpočtu. Kapacita celého centrálneho koridora je 200 miliárd kubíkov, slovenské rúry majú kapacitu približne 90 miliárd a preteká cez ne okolo 60 miliárd. To sú príjmy pre Rusov, aj pre nás,“ povedal Žiga. Dodal však, že ak by slovenské rúry vyschli, Slovensko má zabezpečené prepojenia na Rakúsko a Maďarsko.

Pri rokovaniach o plyne nemožno obísť ani otázku výstavby plynovodu Nord Stream 2. Ten bude viesť z Ruska priamo do Nemecka popod Baltské more. Slovensko aj Ukrajina by tak prišli o tranzitné poplatky. Slovensko plynovod vníma ako politický, nie ekonomický projekt a dlhodobo proti výstavbe protestuje. „Nord Stream 2 ešte nie je hotový a keď aj bude, kapacita Európy na odber plynu je väčšia ako je kapacita Nord Streamu 2. Čiže tá ukrajinská vetva bude potrebná aj naďalej,“ domnieva sa Žiga. O tom, aby rúry nevyschli, rokoval v Moskve na úrovni premiérov naposledy vtedajší premiér Robert Fico v auguste 2016. Vtedy informoval, že rúry by vyschnúť nemali.

Pellegrini: Návšteva Ruska je dôležitá pre strategické záujmy SR

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje oficiálnu cestu do Ruskej federácie, ktorú začal v utorok, za veľmi dôležitú z hľadiska strategických záujmov Slovenska. Uviedol to pre slovenských novinárov počas letu do Ruska.

"S ministrom (Petrom) Žigom (Smer-SD) a (Miroslavom) Lajčákom (nominant Smeru-SD) sa stretneme na rokovaní s premiérom Ruskej federácie Dmitrijom Medvedevom. Rokovať budeme aj s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom. Zároveň ako predseda vlády SR mám pozvanie vystúpiť spolu s ruským prezidentom, s čínskym prezidentom (Si Ťin-pchingom) a generálnym tajomníkom OSN (Antoniom Guterresom) v hlavnom paneli sanktpeterburského ekonomického fóra, čo je takisto veľká pocta pre mňa osobne, ako aj pre Slovenskú republiku," zdôraznil Pellegrini.

Témou rozhovorov bude spolupráca Slovenska a Ruska, avšak návšteva je predovšetkým zameraná na strategické záujmy SR. "Musíme urobiť všetko pre to, aby sme garantovali energetickú bezpečnosť našej krajiny a tá úzko súvisí s Ruskou federáciou. Pretože z Ruskej federácie odoberáme plyn, odoberáme ropu, budeme odoberať jadrové palivo do našich jadrových elektrární, a to sú všetko oblasti, o ktorých budeme veľmi intenzívne hovoriť," zdôraznil premiér.

Počas premiérovej oficiálnej návštevy sa očakáva podpis memoranda medzi ministerstvom hospodárstva SR a ruskou štátnou korporáciou Rosatom v oblasti využitia jadrovej energetiky pre mierové účely a zmluvy o spolupráci medzi Slovenskými elektrárňami a spoločnosťou TVEL o dodávkach jadrového paliva pre slovenské jadrové elektrárne na najmenej päť rokov.

TVEL je ruská štátna firma, ktorá sídli v Moskve a vyrába palivo pre jadrové elektrárne – napríklad pre slovenské jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach a české elektrárne v Temelíne a Dukovanoch.

Predstavitelia zároveň počas rokovania zhodnotia bilaterálne vzťahy medzi SR a Ruskom. "Veľmi jasne prezentujeme, že slovenská diplomacia chce mať vyvážené vzťahy na všetky svetové strany. Rusko predstavuje vážneho hráča na východ od našej hranice a je preto dôležité, aby sme sa navzájom rešpektovali a mali vzťahy na potrebnej úrovni," dodal Pellegrini.

Predmetom rozhovorov bude aj plánovaný projekt širokorozchodnej železničnej trate, ktorá by mohla viesť po Bratislavu, prípadne až do Rakúska. Premiér Peter Pellegrini je na oficiálnej návšteve Ruska do piatka 7. júna. V stredu bude rokovať s ruským premiérom, vo štvrtok ho čaká stretnutie s ruským prezidentom. Pred piatkovým odletom ho čaká účasť na petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre, ktorého témou má byť udržateľný rozvoj.