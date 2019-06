Naď narovinu: Traja najvyšší ústavní činitelia urobili zásadné chyby v zahraničnej politike

BRATISLAVA - Traja najvyšší ústavní činitelia urobili zásadné chyby v zahraničnej politike. Povedal to na dnešnej tlačovej besede tieňový minister obrany Jaroslav Naď za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v súvislosti s neprítomnosťou najvyšších ústavných činiteľov na oslavách 30. výročia konca totality v Poľsku a 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii.

Ako priblížil Naď, na oslavy do Poľska bol pozvaný predseda parlamentu Andrej Danko, ktorý dal prednosť návšteve Bieloruska. Na oslavy do Veľkej Británie bol pozvaný premiér Peter Pellegrini, ktorý dal prednosť návšteve Ruskej federácie a v Británii ho nahradil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. "Hovoríme o hodnotovom zameraní Slovenska," povedal Naď. Podľa neho na oslavách 75. výročia boli významní monarchovia a predsedovia vlád a jedinou výnimkou bol veľvyslanec Dánskeho kráľovstva, lebo v Dánsku sa konali parlamentné voľby. "A my tam máme podpredsedu vlády. Toto je zásadný problém a hanba. Aký signál sme vyslali," pýtal sa Naď. "Pochybil najmä premiér Pellegrini, ale keď urobil túto chybu, tak ju mal napraviť prezident Andrej Kiska a mal tam byť. Všetci traja ústavní činitelia urobili zásadné chyby v zahraničnej politike," dodal Naď.

Poslanec NR SR za OĽaNO Ján Budaj poukázal na absenciu neúčasti predsedu Národnej rady SR a podpredsedov NR SR na oslavách 30. výročia konca totalitarizmu v Poľsku. V utorok a v stredu poľský sejm a senát pozvali parlamenty krajín, ktoré boli kedysi kolóniami sovietskeho Ruska. "Poľsko a 16 ďalších štátov si pripomenulo začiatok parlamentarizmu v tomto kúte Európy," priblížil Budaj. "SR tam mal reprezentovať predseda parlamentu, ktorý odriekol na poslednú chvíľu účasť," povedal s tým, že Danko vôbec nepochopil dôležitosť tohto stretnutia. "Malo to byť gesto, symbol úcty k parlamentarizmu a k tomu, čo poľský národ vykonal pre štart demokratického mechanizmu v Rusmi okupovanej zóne sveta," dodal a podotkol, že miesto toho Danko navštívil Bielorusko. Budaj bude žiadať, aby poslanci zvolali schôdzu NR SR na tému zahraničnej politiky.

Reakcia Kisku

Jediná pozvánka na Slovensku do Normandie je v rukách premiéra Petra Pellegriniho, prezident Andrej Kiska pozvánku nedostal. Uviedol to hovorca prezidenta Roman Krpelan po kritike hnutia OĽaNO na adresu prezidenta.

"Predseda vlády sa rozhodol uprednostniť Moskvu, je to jeho slobodné rozhodnutie. Prezident Andrej Kiska verejne a dlho vopred oznámil, že jeho posledná zahraničná cesta bude do Českej republiky. Cesta sa uskutočnila minulý týždeň," dodal Krpelan.

OĽaNO sa proti týmto cestám ústavných činiteľov ohradili

Predstavitelia OĽaNO sa proti týmto cestám ústavných činiteľov ohradili. Obaja skritizovali aj postoj ministra diplomacie Miroslava Lajčáka, ktorý komentáre o účasti-neúčasti Slovenska vníma ako účelové. Podľa Lajčáka je povinnosťou predsedu vlády riešiť ekonomické otázky v Rusku. Odmieta, že by Pellegriniho návšteva Moskvy a Petrohradu mala byť nejakým spochybnením našej hodnotovej ukotvenosti.

Šéf parlamentu sa počas trojdňovej návštevy Bieloruska stretol s prezidentom Bieloruskej republiky Alexandrom Lukašenkom. Podľa Danka sú si naše dva národy veľmi blízke. Stretol sa aj s predsedom vlády Sergejom Rumasom. Bola to historicky prvá oficiálna návšteva predsedu slovenského parlamentu v Bielorusku.

Premiér Peter Pellegrini je na štvrodňovej návšteve Ruskej federácie. Rokoval s premiérom Dmitrijom Medvedevom, dnes ho čaká stretnutie s prezidentom Vladimírom Putinom. Od neho dostal aj pozvanie na Petrohradské ekonomické fórum, kde vystúpi v piatok. Premiér bude rečníkom v paneli venovanom udržateľnému rozvoju spolu s Putinom, generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov Antóniom Guterresom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Na ceremoniáli k vyvrcholeniu osláv 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii sa zúčastnil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. V stredu v Portsmouthe vyvrcholili oslavy Dňa D, ktoré sa konajú vo Veľkej Británii celý týždeň, 75. výročie vylodenia v Normandii si pripomenuli zástupcovia pozvaných krajín, ktoré sú považované za účastníkov operácií spojených s vylodením. Na ceremoniáli sa okrem iných zúčastnil aj americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká kancelárka Angela Merkelová. Na oslavách sa zúčastnila aj kráľovná Alžbeta II.