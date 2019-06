USA vzdali poctu Jánovi Kuciakovi: Jeho meno pridali na pamätník žurnalistov vo Washingtone

Dvojposchodový presklený pamätník žurnalistov sa nachádza v múzeu nazvanom Newseum, ktoré stojí na washingtonskej ulici Pennsylvania Avenue 555. Ročne ho navštívi vyše 815.000 ľudí. Newseum na svojej webovej stránke informovalo, že vzdáva poctu Jánovi Kuciakovi, novinárovi zo Slovenska z portálu Aktuality.sk. Jána Kuciaka zavraždili vo februári 2018 doma vo Veľkej Mači a spolu s ním aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.

Medzi menami, ktoré na pamätník pridali, je tiež Džamál Chášukdží, saudskoarabský novinár zavraždený na konzuláte v Turecku, a fotograf francúzskej tlačovej agentúry AFP Šáh Maraí. Ten bol medzi 25 ľuďmi zabitými pri bombovom útoku v afganskej metropole Kábul v apríli 2018. "Pamätník a toto každoročné podujatie na počesť zabitých novinárov nám všetkým každý deň pripomína, že svet je pre tých, ktorí zhromažďujú a zverejňujú informácie, čoraz nebezpečnejším miestom," povedal Gene Policinski, šéf inštitútu Fórum slobody. Nebezpečenstvo hrozí podľa jeho slov novinárom rovnako "pri informovaní z bojiska, ako z búrkovej oblasti; stávajú sa terčom zločincov, teroristov aj utláčateľských vlád".

Zdroj: Twitter @RTDNEWS

Novinár Fred Hiatt z denníka Washington Post, kam prispieval aj Chášukdží, zdôraznil potrebu dospieť k spravodlivému koncu v prípade zavraždeného Chášukdžího. "Ak prejde jeho vražda páchateľom bez trestu, potom nie je v bezpečí žiaden novinár," vyhlásil Hiatt na ceremónii. "Ak môže byť zločin spáchaný v priestoroch diplomatickej misie..., potom nie je bezpečné žiadne miesto," dodal.

Na pamätníku sa teraz nachádzajú mená 2344 novinárov zabitých od roku 1837, ale to je len zlomok tých, čo prišli o život pri získavaní informácií a ich poskytovaní verejnosti - len vlani ich bolo podľa odhadu zabitých 54. Medzi pridanými menami sú aj Mike McCormick a Philip Aaron Smeltzer, členovia televízneho štábu zabití pri informovaní divákov o tropickej búrke v Južnej Karolíne. "Toto znamená, že Mike a Phil neupadnú do zabudnutia," povedala Mandy Nottinghamová, bývalá kolegyňa dvojice v televízii WYFF. "Ich práca pokračuje, pretože my ju nenecháme zomrieť s nimi," dodala.