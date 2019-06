Rozhodovanie komisie o kandidatúre Michala Kučeru nebolo transparentné, tvrdí Gábor Gál

Má pochybnosti o tom, či Slovensko nie je v tejto záležitosti diskriminované. Kučera bol štvrtým slovenským kandidátom, ktorého poradný výbor Rady EÚ odmietol. Minister zatiaľ nepotvrdil, či bude Slovensko trvať na Kučerovej kandidatúre aj naďalej.

"Nevieme, na základe akých skutočností rozhodujú, lebo ich rozhodovací proces vôbec nie je transparentný. Vypočutie kandidátov sa deje za zatvorenými dverami. Máme určité pochybnosti o tom, či SR nie je diskriminovaná, keďže už nám odmietli štvrtého kandidáta," uviedol Gál. Pri prvých dvoch kandidátoch mohli byť podľa neho objektívne skutočnosti, ktoré sa im dali vytknúť, pričom slovenská strana sa o dôvodoch ich odmietnutia dozvedela. V ďalšom procese však podľa ministra Súdna rada SR vybrala dvoch vhodných kandidátov.

Gál tiež dodal, že v tejto záležitosti komunikuje s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD). "Cez naše ambasády upovedomí členské štáty EÚ, že máme s tým problém," spresnil minister spravodlivosti. "Štát musí mať suverenitu, keď si vyberie určitého odborníka, aby to niekto necenzuroval na iných stupňoch, hlavne za netransparentných podmienok," doplnil.

Či bude Slovensko trvať na kandidatúre Kučeru, nevie Gál zatiaľ potvrdiť ani vylúčiť. "Bude záležať aj na diplomatických odozvách, čo by ostatné členské krajiny na to povedali, lebo by sme vytvorili precedens. Na druhej strane, komisia požíva v zahraničí vysoký kredit, vysoké uznanie, ale ten rozhodujúci proces nie je zabezpečený. My ani nevieme, na základe akých skutočností odmietli našich posledných dvoch kandidátov," pripomenul. Podľa Gála Slovensko nechce okamžite hľadať piateho kandidáta, pretože nemá záruku, či by prešiel komisiou. "Budeme možno trvať na našich odborníkoch," dodal. Koncom apríla Gál pripustil, že vláda zrejme bude trvať na nominácii Kučeru.

Opakované odmietnutie slovenských kandidátov komentovala aj Kancelária Súdnej rady SR. Podľa jej hovorkyne Veroniky Müller sa to vymyká bežnému štandardu. Aj šéf slovenskej diplomacie podľa vlastných slov odmieta uveriť, že Slovensko nie je schopné ponúknuť kvalitného kandidáta. Miesto dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016. Kučera bol v poradí štvrtým kandidátom. V Bruseli jeho kandidatúru neodsúhlasil poradný výbor Rady EÚ. Rovnaký scenár postihol aj Kučerových predchodcov Máriu Patakyovú, Radoslava Procházku a Ivana Rumanu.​