Obchodné reťazce podľa Matečnej zvyšujú ceny potravín bezdôvodne, opozičná poslankyňa to vidí inak

BRATISLAVA - Obchodné reťazce zvyšujú niekedy ceny potravín bezdôvodne. Povedala to v relácii O 5 minút 12 ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) s tým, že je potrebné ceny sledovať.

Opozičná poslankyňa Anna Zemanová (SaS) považuje opatrenia rezortu za nezmyselné. "Ťažké je diskutovať s niekým, kto má zásadne rozdielny názor. Je z tejto diskusie zrejmé, že pani poslankyňa Zemanová zastupuje záujmy nadnárodných spoločností," povedala Matečná. Podľa Zemanovej je potrebné dať ľudom slobodu a nie ich šikanovať pravidlami a nezmyselnými nariadeniami. Úvahy o tom, že zastupuje nadnárodné firmy odmietla.

"Naši potravinári a poľnohospodári môžu robiť, čo chcú, a s cenou sa nemôžu pohnúť. Je potrebné ceny sledovať a všímať si, kto má najväčšiu prirážku," dodala ministerka. Matečná ako príklad uviedla rožky, pri ktorých obchodné reťazce navýšia ceny v priemere o takmer 70 percent z nákupnej ceny. Šéfka rezortu pôdohospodárstva tiež trvá na tom, že mimoriadny odvod pre obchodné reťazce nedal dôvod na zvyšovanie cien potravín.

Podľa Zemanovej týmto odvodom SNS spôsobila dieru v štátnom rozpočte. "Pani ministerka vy ste už tento rok urobili obrovskú dieru v štátnom rozpočte s mimoriadnym odvodom. Rovnako je to pri vašom opatrení so zníženou daňou pre vybrané potraviny. Skončí to tak, že pomôžete predovšetkým bohatším ľudom," povedala Zemanová.