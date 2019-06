Na zastavení exekúcií trváme, tvrdí Gál: Neprišli s vhodnými návrhmi

Gábor Gál

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR trvá na znení návrhu zákona o zastavení niektorých exekúcií tak, ako bol predložený do parlamentu. Potvrdil to šéf rezortu Gábor Gál (Most-Híd). Exekútori podľa neho zatiaľ neprišli s takým návrhom, ktorý by si rezort mohol osvojiť. Dodal, že oficiálne požiadavky z iných organizácií ministerstvo nedostalo.