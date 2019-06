Čaká nás kybernetická éra či nové jadrové zbrane: VIDEO NATO v Bratislave rokuje o bezpečnosti

BRATISLAVA - Obrana a bezpečnosť, kybernetická éra, nové výzvy či jadrové zbrane. Aj o tom budú v sobotu rokovať výbory Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO na Bratislavskom hrade. Na programe majú zástupcovia členských a partnerských krajín NATO niekoľko diskusií. Sobotňajšie rokovania otvorili predsedovia troch výborov, a to výboru pre obranu a bezpečnosť, pre hospodárstvo a bezpečnosť a pre vedu a techniku.

Na programe brannobezpečnostného výboru je okrem iného diskusia ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) a štátneho tajomníka Ministerstva obrany (MO) SR Róberta Ondrejcsáka. Členovia výboru sa budú venovať tiež modernému odstrašovania, zániku zmluvy o jadrových zbraniach a vývoju bezpečnosti v severnom Atlantiku. Zaoberať sa budú aj správou o cvičeniach NATO a ďalších témach v súvislosti s budúcimi aktivitami aliancie v oblasti bezpečnosti a obrany.

Ekonomickým populizmom sa bude zaoberať výbor pre hospodárstvo a bezpečnosť. K tejto téme vystúpi profesor európskych štúdií a medzinárodnej politickej ekonómie Eric Jones. Hovoriť sa bude aj o podporovaní účinku technológie a blahobytu na ekonomický rast. Členovia výboru posúdia tiež návrh správy o Severomacedónskej republike.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Lukáš Parízek vystúpi na výbore pre vedu a techniku. Hovoriť bude o budúcnosti opatrení zameraných na budovanie dôvery, bezpečnosti a kontroly zbrojenia v OBSE z pohľadu slovenského predsedníctva. Diskusia sa bude venovať i kybernetickej ére či umelej inteligencii v súvislosti s NATO. Na programe je aj panelová diskusia o Číne ako výzve v oblasti vedy a techniky.

Na Parlamentnom zhromaždení NATO bude cez víkend okolo 650 delegátov z členských a partnerských krajín Severoatlantickej aliancie a ďalších hostí z oblasti Stredomoria, ale napríklad aj Iraku a Afganistanu. Diskutovať budú predovšetkým o otázkach bezpečnosti a obrany.

OBSE je platformou, kde môže Západ efektívne komunikovať s Ruskom

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Lukáš Parízek verí, že OBSE je momentálne jedinou platformou, kde môže Západ efektívne komunikovať s Ruskom. Vyhlásil to v sobotu.

"OBSE nie je organizáciou, v ktorej Rusko prestalo spolupracovať. Je to regionálne zhromaždenie - platforma zahŕňajúca región od Vancouveru po Vladivostok. Rusko je v OBSE partnerom. A táto organizácia je preto podľa mňa nateraz jedinou platformou na komunikáciu Západu s Kremľom," vyhlásil Parízek v reakcii na otázku o vzťahoch OBSE s Ruskom.

Štátny tajomník zároveň pripustil, že kríza v medzinárodných vzťahoch a eskalácia konfliktu na Ukrajine "poznačili organizáciu a jej fungovanie", avšak OBSE ostáva podľa jeho slov aj naďalej "platformou, kde musíme diskutovať, miestom, kde sedíme všetci za jedným stolom, a miestom, kde je možné včas upozorniť na vznikajúce konflikty a problémy. Rusko tam však musí byť prítomné". Aj z tohto dôvodu sa podľa Parízka Slovensko ako predsednícka krajina OBSE usiluje o "zviditeľnenie" tejto organizácie.

NATO je nástrojom, ako ukázať jednotu, hrozbám treba čeliť spoločne

Smerovanie Slovenska v oblasti zahraničnej politiky je jednoznačne proatlantické a proeurópske. Deklaroval to minister obrany Peter Gajdoš (SNS) vo Výbore pre obranu a bezpečnosť Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO. Zdôraznil potrebu plnenia záväzkov a spolupráce.

"NATO je nástrojom, ako ukázať jednotu v európskom aj transatlantickom priestore," povedal poslancom výboru s tým, že je presvedčený o potrebe čeliť prichádzajúcim hrozbám spoločne. Na otázky poslancov o podpore NATO medzi občanmi odpovedal, že presné relevantné percentá k dispozícii nemá. "Ale na základe celkového názoru si myslím, že je to stabilné," dodal.

V súvislosti so vzťahmi NATO a Európskej únie (EÚ) si myslí, že to, čo je dobré pre EÚ, je dobré aj pre NATO. Zdôraznil významnú úlohu spolupráce aj v súvislosti s novými výzvami. "Sú to širokosiahle záležitosti, ktoré pred NATO, ale aj pred EÚ stoja," skonštatoval Gajdoš. Ako príklad uviedol kybernetickú bezpečnosť, hybridné vojny, zabezpečenie východného krídla Aliancie, modernizáciu armád, budovanie ťažkej mechanizovanej brigády či vytvorenie 5G siete.

"Je to všetko na zabezpečenie bezpečnosti členských štátov NATO a, samozrejme, aj Európy a Európskej únie. Verím, že aj SR, ktorá je členským štátom Únie už 15 rokov, je skutočne adekvátnym, serióznym a platným členom NATO," skonštatoval.

To, že sa PZ NATO koná aj na Slovensku, je podľa neho dôkazom, že sa zaoberá situáciou v jednotlivých členských krajinách. "Informujú sa o našich možnostiach, schopnostiach, o plnení našich záväzkov. Som rád, že som sa mohol pochváliť, že SR je aktívnym členom, či už v operáciách, alebo aj v plnení záväzkov a úloh," doplnil minister. Zároveň sa podľa neho ukázalo, že Slovensko je skutočne pohostinná, krásna a tiež vyspelá krajina.

"Celá delegácia NATO sa teší, že môže byť na Slovensku," povedal predseda brannobezpečnostného výboru PZ NATO Michael R. Turner. Parlamentné zhromaždenie je podľa jeho slov v prvom rade o spoločných cieľoch a hodnotách jednotlivých krajín NATO. "Musíme sa pozerať na budúce výzvy, nielen na naše vojenské schopnosti a zručnosti či spoločnú obranu, ale na to, ako sa pozeráme na kybernetiku, na hrozby a možnosti 5G, rozvoj technológií, čo pre nás môžu urobiť a podobne," skonštatoval. Ocenil, že aj slovenský minister obrany na to vo výbore poukázal. Dodal, že rád počul jeho prezentáciu, ktorá zahŕňala plány aj dosiahnuté výsledky v ozbrojených silách.