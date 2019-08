Ďalší plán ministerstva obrany: Chce nakúpiť 70 SUV pre vojenskú políciu za takmer 1,5 milióna eur

V prvej časti zákazky hľadá ministerstvo dodávateľa 59 kusov SUV so súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením. Odhadovaná hodnota je takmer 1.240.000 eur bez DPH. Ďalších 11 áut typu SUV by malo mať súpravu zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia. Ich cenu predpokladá na viac ako 220.000 eur bez DPH. Ponuky možno predkladať do 10. septembra 2019.