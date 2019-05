Bezpečnostný analytik otvorene: Na Slovensku nie sú kapacity na opravy stíhačiek

Navyše sa domnieva, že investície do súčasných podnikov by sa museli pohybovať na úrovni stoviek miliónov eur. O možnosti opráv lietadiel F-16 v Leteckých opravovniach v Trenčíne hovoril premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na návšteve Spojených štátov amerických. Nové stíhačky F-16 budú dodané na prelome rokov 2022 a 2023, pričom úvodná investícia presiahne 1,6 miliardy eur. Slovenské nebo v súčasnosti strážia zastaralé stroj MiG-29, na ktorých prevádzku Slovensko navyše vynakladá ročne desiatky miliónov eur.

"Nie je tu potrebné personálne ani technické vybavenie na to, aby sa u nás mohol robiť kompletný servis takých strojov, akými sú F-16. Podľa môjho názoru, ak by sme chceli dostať opravovne na potrebnú úroveň, museli by sme investovať rádovo stovky miliónov eur," povedal Naď. Na otázku, či by bolo možné na údržbu osloviť Poľsko, odpovedal analytik tak, že Poliaci by mohli robiť časť servisu, pričom by musela na celkovom výsledku participovať aj americká strana. "Poľsko využívalo lietadlá F-16, ale starší model oproti tomu, ktorý sme si objednali my. Preto sa nemôžeme rozprávať o celkovom servisnom balíku lietadiel, ale iba o nejakej časti," dodal.

„Začínajú sa negociácie s Leteckými opravovňami Trenčín o tom, ako by mohla vyzerať technická spolupráca na údržbe stíhačiek. Časť peňazí, ktoré sme investovali do nákupu týchto strojov, by sme tak dostali naspäť. V Trenčíne by zabezpečovali servis a opravy stíhačiek, čo by bola výhra pre všetkých zúčastnených,“ povedal premiér Peter Pellegrini. Nie je na teraz zrejmé, ako bude spolupráca pri servise napokon realizovaná. Ministerstvo obrany SR potvrdilo, že na tejto možnosti sa pracuje, ale konkrétnosti kompetentní neposkytli.