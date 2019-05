NÁRODNÁ KOALÍCIA: Keď si pripomenieme víťazstvo nad fašizmom, upozornime aj na šírenie neonacizmu

Už onedlho si totiž pripomenieme 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom. Pri tejto príležitosti si na Slavíne uctia pamiatku padlých vojakov počas krutej vojny predstavitelia Národnej koalície – známej svojou podporou občianskemu kandidátovi Štefanovi Harabinovi v boji o prezidentské kreslo – vrátane kandidátov strany do Európskeho parlamentu.

Za možnosť zreformovať EÚ zabojuje už 25. mája ako líder kandidátky Národnej koalície Peter Tomeček, Harabinov synovec Slavomír Harabin či Radovan Znášik, mladý politik, ktorý iba sám s kamarátom vyzbieral vyše 17.000 podpisov, aby sa mohol uchádzať o post prezidenta SR. Volieb sa však nemohol zúčastniť, lebo pre ich nečakané skoršie vypísanie nedovŕšil v deň ich konania 40 rokov.

Ani to ho však neodradilo, aby naďalej bojoval za zmenu nielen doma, ale aj na pôde EP, kde chce presadzovať zastavenie prílivu ilegálnych migrantov, bojovať za suverenitu národných štátov v rámci EÚ a upozorňovať na nebezpečenstvo nárastu extrémizmu, ktoré okrem nárastu počtu ilegálnych migrantov v Európe vyvolávajú aj viaceré európske štáty, neschopné sa vyrovnať s vlastnou minulosťou a upierajúce práva národnostných menšín na vlastnom území.

EÚ podľa Znášika nesmie dopustiť, aby krajiny, ktoré majú záujem sa stať členskou krajinou EÚ, otvorene podporovali nacistov, démonizovali susedov a porušovali práva národnostných menšín. „Európska únia je postavená na solidarite a rešpektovaní národov a kultúr. Krajiny, ktoré sa nedokážu vysporiadať so svojou históriou, nepreukážu odhodlanie urovnať svoje konflikty so susedmi a nedokážu akceptovať iné národnosti, ktoré desaťročia žijú v rámci jedného územia, nemajú v EÚ čo robiť,“ upozorňuje Znášik a podotýka: „Je pravdou, že mladá generácia aj v dôsledku dezinformácií, ktoré zaplavujú médiá, nevedia o hrôzostrašných udalostiach, ktoré sa udiali počas 2. svetovej vojny. Je hanebné, že ideológia v rasovo čistý a jednotný národ sa odzrkadlila aj roky neskôr v iných konfliktoch, či už na Balkáne, Rwande, Mjanmarsku, ale aj na Ukrajine. Mnohí lídri v snahe udržať sa pri moci využívajú túto ideológiu podkopávajúcu základmi demokracie a zneužívajú myšlienku démonizovania nepriateľa. Tento boj proti podnecovaniu nenávisti, rasizmu a xenofóbie je mojou ústrednou témou. Nesmieme dopustiť, aby sa démonizoval‚ nepriateľ na hraniciach EÚ a aby sme v nárazníkovej zóne EÚ akceptovali porušovanie práv národnostných menšín, ktoré môže do budúcna viesť, alebo sa stať zdrojom konfliktu v EÚ,“ upozorňuje Znášik.