Parlament schválil zákon o pedagógoch: Odmietol námietky prezidenta, tvrdí rezort školstva

Informoval odbor komunikácie rezortu školstva, „týmto rozhodnutím sa zákonodarcovia nestotožnili s námietkou prezidenta SR, že nová právna norma nie je v súlade s Ústavou SR." Parlament na dnešnom rokovaní opätovne schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý prezident vetoval 18. apríla.

„Rezort školstva pri príprave novej právnej normy vychádzal v ústrety požiadavkám profesijných a stavovských organizácií, aby sa vytvoril priestor na participáciu všetkých subjektov, ktoré zastupujú pedagogických a odborných zamestnancov. Ministerstvo školstva predĺžilo lehotu pri podávaní zákona do medzirezortného pripomienkového konania, o ktorý požiadal Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, čo je najreprezentatívnejšia organizácia zastupujúca takmer 50 000 pedagogických a odborných zamestnancov,“ konštatuje sa v stanovisku rezortu školstva. Návrh teda podľa ministerstva prešiel rozsiahlymi diskusiami pracovných skupín, riadnym legislatívnym procesom a do jeho prípravy boli zapojené všetky relevantné subjekty.

Zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch sa zmení kreditový systém či prístup k atestáciám. Vychovávateľom sa tiež znížia úväzky o dve hodiny týždenne, posilní sa kariérové poradenstvo a zavedú sa opatrenia na ochranu učiteľov pred sociálno-patologickým správaním. Parlament schválil zákon 2. apríla s účinnosťou od 1. septembra. Prezident SR ho 18. apríla vetoval.

V júni sa bude rokovať o uvádzaní pôvodu mäsa v reštauráciách

Poslanci parlamentu dnes stiahli z aktuálneho rokovania dva body schváleného programu, ktoré sa týkali povinnosti uvádzať pôvod mäsa v zariadeniach verejného stravovania. Konkrétne išlo o návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia od poslankyne Evy Antošovej z SNS a novelu zákona o potravinách z dielne Mosta-Híd. Rozprava o týchto dvoch novelách mala pôvodne byť na májovej schôdzi zlúčená. Dôvodom stiahnutia týchto noviel zákonov je podľa poslanca NR SR za Most-Híd Petra Antala plánované spojenie oboch návrhov do jedného návrhu na najbližšej parlamentnej schôdzi.

„Je nevyhnutné, aby spotrebiteľ disponoval informáciou o pôvode mäsa, z ktorého konkrétna prevádzka spoločného stravovania pripravuje pokrmy, aby vedel urobiť svoje obchodné rozhodnutie aj podľa ďalších informácií," uviedla Eva Antošová z SNS. Novela, ktorú navrhovala Antošová samostatne, mala reagovať na opakované kauzy pri dovozoch mäsa.

„V prípade predaja mäsa v maloobchode sa o pôvode mäsa spotrebiteľ jednoducho dozvie, keďže ide o povinný údaj na etikete. Rozdielna situácia však nastáva v zariadeniach spoločného stravovania. Tu existuje síce právo spotrebiteľa informovať sa na pôvod mäsa, z ktorého bol pokrm pripravený, avšak táto informácia je zväčša len ústna, t.j. priamo na mieste neoveriteľná," dodala Antošová.

Mäso nebude znevýhodnené

Strana Most-Híd zas vo svojom návrhu upozorňovala, že cieľom predkladanej úpravy nie je znevýhodniť mäso pôvodom z iných členských štátov alebo z tretích krajín. „Samotné rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či si pokrm alebo jedlo obsahujúce mäso z danej krajiny vyberie, je otázkou konkrétnych spotrebiteľských preferencií. Pôvod mäsa z iného členského štátu alebo z tretej krajiny môže voľbu spotrebiteľa ovplyvniť pozitívne, najmä ak ide o krajinu, ktorá je známa produkciou veľmi kvalitného mäsa," spresnila strana Most-Híd.

Rokovací deň ukončila Žitňanská

Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená) súhlasí, že staré exekúcie by sa mali zastaviť. Nová legislatíva podľa nej však nerieši otázku, čo sa bude diať s veľkým množstvom dlžníkov, ktorým budú zastavené exekučné konania. Pôjde podľa nej o viac ako milión ľudí. Rokovanie o vládnom návrhu o zastavení niektorých exekúcií ukončilo druhý deň 45. schôdze Národnej rady SR.

"Je iluzórne si myslieť, že počet dlžníkov, milión, zvládneme v krátkodobom horizonte cez osobné bankroty. To je ilúzia. Títo ľudia síce budú mať možnosť sa na rok nadýchnuť, to nastavuje ročná premlčacia lehota," povedala. Vo výsledku to podľa nej bude asi znamenať, masívne preskupovanie pohľadávok, "Predávanie, obchodovanie s pohľadávkami," vysvetlila exministerka s tým, že "zhruba o rok to niekomu padne na hlavu".

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) navrhuje, aby sa ukončili niektoré staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Diskusia k návrhu sa ešte neskončila, poslanci sa do lavíc vrátia v pondelok (13. 5.) o 10.00 h.