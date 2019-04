Gál kritizuje plošné oddlženie: Vo vláde hľadajú kompromis ohľadom ústavných sudcov

BRATISLAVA - Riešenia pre ľudí v exekúciách by mali byť spravodlivé, plošné odpustenie dlhov by bolo morálnym hazardom. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Reagoval tak na vyjadrenia poslanca parlamentu Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý tvrdí, že vládou schválený zákon o zastavení starých exekúcií ľuďom nepomôže, pretože neodpúšťa dlhy.

Minister tvrdí, že plošné oddlženie by bolo nespravodlivé a aktuálne neprichádza do úvahy. Mohlo by sa podľa neho stať, že sa odpustia dlhy aj majetným ľuďom a ostatní by sa na ne museli poskladať. "Problém je s tým, že nevieme pomôcť ľuďom, ktorí majú majetok, ale nechcú ho obetovať, aby zaplatili svoje dlhy. Nie je možné, aby sa vám zachoval majetok a na druhej strane, aby ste boli aj oddlžení. Je to pričastý prípad. Ľudia sú zadlžení po uši, majú byt, rodinný dom, ale nechcú obetovať nič, chcú sa len oddlžiť," priblížil Gál.

Doplnil, že v rámci oddlženia obyvateľstva bol prijatý zákon o osobnom bankrote. Občan, ktorý má niekoľko exekúcií a nepomôže mu zastavenie, má požiadať o osobný bankrot, tvrdí Gál. Tento inštitút však podľa neho nie je dostatočne využívaný. "Musíme prízvukovať ľuďom, aby využili Centrá právnej pomoci, otvárame ďalšie kancelárie, aby sme boli priamo pri občanoch, aby nemuseli cestovať ďaleko," priblížil s tým, že tieto centrá ponúkajú pomoc ľuďom pri vybavovaní osobných bankrotov.

Kollárovci s exekučnou amnestiou

Hnutie Sme rodina podľa Krajniaka navrhovalo exekučnú amnestiu, podľa ktorej by musel každý dlžník zaplatiť istinu, ale penále či úroky by sa mu odpustili. "To znamená, že ktorákoľvek inštitúcia, či štátna alebo súkromná, môže sa aj súkromná zapojiť, ak bude chcieť, v skutočnosti na tom zarobí. Lebo človek dnes neplatí žiadne záväzky, pretože vie, že by ich už nikdy nesplatil. Ale v momente, keď bude vedieť, že ak zaplatí istinu, tak ostatné dlhy mu budú škrtnuté, tak má šancu druhýkrát sa ekonomicky nadýchnuť," vyhlásil.

"Ľudia prestanú v momente platiť svoje dlžoby," reagoval na poslanca Gál. Prestali by podľa neho platiť dlžoby, pokiaľ by predpokladali, že príde ďalšia amnestia a oni budú opäť oddlžení. Gál tiež doplnil, že exekučnú amnestiu ako šéf rezortu nikdy nepripravoval. Pokiaľ sa podľa ministra človeku zastaví exekúcia, môže sa zamestnať, a keď sa na neho podá exekúcia opäť, už má príjem a môže ju platiť.

Krajniak avizoval, že vládny návrh zákona by v pléne podporil, len ak by sa návrh v druhom čítaní upravil, a to tak, že štát by už nepodal exekúciu opätovne. Poslanec tiež Gálovi pripomenul, že jeho hnutie by podporilo exekučnú amnestiu, ktorú dávnejšie pripravovala exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená), no koalícia ju do parlamentu napokon nepredložila.

Kandidátov na ÚS už v Moste majú, hľadanie dohody v koalícii

Strana Most-Híd má jasno v tom, ktorých uchádzačov o post ústavného sudcu by pri ďalšej voľbe v pléne podporila, musí však nájsť dohodu s koaličnými partnermi. Povedal to minister Gál. Poslanec Krajniak je podľa vlastných slov ochotný rokovať s koalíciou o vhodných kandidátoch.

"Máme jasno v tom, ktoré mená áno, máme ich viac ako desať, ale keďže sme vládna koalícia, vládneme na základe vládnej väčšiny, musíme nájsť dohodu v koalícii," vyhlásil Gál s tým, že pokiaľ sa v koalícii zhodnú na menách, následne vedia rokovať aj s opozíciou. Krajniak si myslí, že naprieč koalíciou a opozíciou by sa dal nájsť prienik na menách kandidátov. Dodal, že je ochotný diskutovať, a keby vládna koalícia nebola pyšná, vedeli by nájsť zhodu na desiatich menách.

Minister pripomenul, že proces výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR sa vďaka verejným híringom otvoril. "Vieme ich posúdiť, nevolíme ľudí, o ktorých nič nevieme, lebo sa musia prezentovať. Je tu široká debata o týchto kandidátoch, o ich pozitívnych a negatívnych vlastnostiach," zhodnotil v relácii verejné vypočúvanie uchádzačov pred parlamentným ústavnoprávnym výborom.