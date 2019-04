Nový návrh rezortu spravodlivosti: Staré exekúcie by sa mali ukončiť

Minister spravodlivosti Gábor Gál.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 by sa mali ukončiť. Vyplýva to z návrhu zákona o ukončení niektorých exekučných konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý v stredu schválila vláda. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.