Danko: SNS nedovolí podpis takej zmluvy, akú podpísali minulý týždeň Maďari

"Na základe koaličnej dohody SNS nikdy nedovolí podpis takej zmluvy, akú podpísali minulý týždeň Maďari. Pokiaľ budú Američania trvať na rovnakých podmienkach pri poskytnutí financií ako pri našich južných susedoch, je to pre nás neakceptovateľné," zdôraznil.

Podotkol však, že ak Slovensku niekto "darovacou zmluvou, či už Francúzi, alebo Nemci, venuje peniaze bez akýchkoľvek podmienok, boli by sme hlúpi, keby sme ich odmietli". Ak budú podmienky v rozpore so zachovaním suverenity, tak podľa jeho slov môžu "núkať aj zlato a diamanty, aj tak by sme sa nezapredali". Skonštatoval, že by tak došlo k strate slovenských letísk.

Dodal, že SNS naďalej trvá na požiadavke, že v novej zmluve nesmie byť ani slovo o prítomnosti Ozbrojených síl USA. To, že sa minister obrany Peter Gajdoš (SNS) nebude zúčastňovať na rokovaniach, podľa jeho slov neznamená, že necháva rezortu diplomacie voľné ruky. "V prípade, že budú zmenené podmienky zmluvy, respektíve ich rozsah, alebo ak budeme mať podozrenie, že môže byť narušená suverenita Slovenska, alebo hrozí zapredanie nášho územia, okamžite vstúpime do rokovaní," objasnil.

Danko v pondelok (15. 4.) po Koaličnej rade informoval o tom, že šéf diplomacie Miroslav Lajčák (Smer-SD) bude v rokovaniach s USA pokračovať bez účasti ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Dohodnúť má vhodné podmienky pre Slovensko. Koaličnú zhodu uvítal aj minister životného prostredia a podpredseda Mosta-Híd László Sólymos, ktorý zdôraznil, že Maďarsko už podobnú zmluvu podpísalo.

Rozhodnutie Ministerstva obrany (MO) SR, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaní o Dohode o obrannej spolupráci s USA, prekvapilo rezort diplomacie. Kritizovali ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne ponúknuté neboli. Rezort vysvetlil, že najprv je potrebné dokončiť rokovania o predmetnej dohode.