Danko bráni rekreačné poukazy: Majú nesporný efekt, potvrdili to aj štatistiky

BRATISLAVA – Rekreačné poukazy majú nesporný efekt, zaviedol sa moderný nástroj na dovolenku pre pracujúcich ľudí. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda parlamentu a SNS Andrej Danko s tým, že to potvrdzujú aj štatistiky.

"To, čo som si so SNS vysníval, aby sme zaviedli moderný nástroj na dovolenku pre pracujúcich, sa podarilo," skonštatoval Danko. Poukázal pritom na údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR, z ktorých vyplýva zvýšený záujem o domáci cestovný ruch. Vo februári tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka rástol počet domácich turistov o takmer 14 %. Počet prenocovaní v tom istom porovnávanom období súčasne podľa týchto štatistík narástol o 14,7 %.

"Trend je pozitívny a dovolím si vysloviť presvedčenie, že je to práve vďaka tomu, že sa podarilo znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby a zaviesť príspevok na rekreáciu," doplnil štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček. Opatrenie sa podľa Ďurčeka stretlo aj s porozumením na strane zamestnávateľa, pričom v tomto smere nezaznamenali žiadne výraznejšie problémy.

Ak by pokračoval trend, aký bol na Slovensku z pohľadu domáceho cestovného ruchu pre zavedením rekreačných poukazov, malé penzióny či hotely by podľa Danka krachovali. Zdôraznil, že opozícia kritizovala rekreačné poukazy, ich tvrdenia sa však ukázali ako nepravdivé. Vyvrátené boli podľa neho tiež tvrdenia analytikov o tom, že poukazy spôsobia výpadok v štátnom rozpočte. "Opak je pravdou, rekreačné poukazy prinášajú prínos do štátneho rozpočtu," podotkol Danko s tým, že po tomto nástroji "poškuľujú" aj niektoré okolité štáty.

Poukazy by chceli národniari v budúcnosti presadiť aj pre podniky, ktoré majú menej ako 49 zamestnancov. Do Národnej rady (NR) SR už zároveň podali návrh na tzv. športové poukazy, ktoré by mali fungovať na podobnom princípe. Danko poznamenal, že SNS pripravuje aj ďalšie daňové nástroje. "Náš sen je aj znížiť DPH na stravovacie zariadenia, a najmä ubytovacie služby, v celom rozsahu vrátane stravy," dodal.

Rekreačné poukazy je možné využiť od januára tohto roka. Príspevok na rekreáciu zamestnancov je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Nárok naň má pritom len človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej je možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná.