Veľká noc u Sulíkovcov: Na stole nesmie chýbať hrášková polievka, je to farba jari aj SaS

Richard Sulík

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Líder SaS si užije sviatky so svojou rodinou, no ešte tesne pred začiatkom prázdnin sa bude venovať kampani do eurovolieb. Sviatky prebiehajú ako v každej inej domácnosti, no zvláštnosťou v jedálničku Sulíkovcov je hrášková polievka. Okrem toho, že je to farba jari, je to aj farba ich strany a všetci ju milujú.