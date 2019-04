OĽaNO kritizuje voľbu policajného prezidenta: Bolo to vopred dohodnuté

Líder OĽaNO Igor Matovič aj napriek výhradám k procesu voľby nového šéfa polície priznáva, že v prípade Lučanského ide o zlepšenie oproti bývalému prezidentovi PZ Tiborovi Gašparovi. Gábor Grendel pre zmenu pripomína stávku, ktorú Sakovej ponúkal na začiatku roka o tom, že si opäť vyberie Lučanského. „Začiatkom roka som ponúkol verejnú stávku ministerke vnútra. Tvrdil som, že po výberovom konaní bude policajným prezidentom opäť Milan Lučanský, takže celý konkurz je zbytočný a slúži len na to, aby strana Smer-SD zabetónovala prezidenta na štyri roky. Denisa Saková stávku odmietla a dnes už vieme prečo,“ uviedol Grendel. Podľa jeho slov si môže policajný prezident zaslúžiť svoj post aj na základe výsledkov, a nie iba politickej nominácie. Stanovisko poskytol OĽaNO jeho hovorca Matúš Bystriansky.

„Najprv kandidátov vybrala komisia, v ktorej absolútna väčšina ľudí je nominovaná vládnou koalíciou. Následne o nich hlasovali poslanci parlamentného výboru, v ktorom má tiež väčšinu vládna koalícia. A teraz nakoniec sa pani ministerka tvári, ako veľmi musela uvažovať, koho za policajného prezidenta vymenuje. Pripadá mi to ako klasické výberové konanie, ktoré každý deň zažívajú ľudia po celom Slovensku. Aj vtedy je poväčšine už vopred rozhodnuté, kto bude úspešným uchádzačom a ostatní ľudia sú len zneužití na vytvorenie zdania spravodlivej súťaže. Od začiatku som upozorňoval, že to takto dopadne a žiadny nezávislý výber a nezávislý policajný prezident nebude. Omnoho lepší spôsob výberu je, napríklad, zveriť túto úlohu samotným policajtom. Verím, že by si do svojho čela dokázali vybrať človeka, ktorý by bol skutočne nezávislým policajným prezidentom, požívajúcim dôveru ľudí ako aj členov policajného zboru. Na druhej strane treba čestne povedať, že prezident PZ Lučanský je o triedu lepší ako Tibor Gašpar,“ povedal Matovič.

Podľa jeho kolegu Grendela má za policajného prezidenta hovoriť jeho práca. „Od začiatku výberového konania tvrdím, že dobrý policajný prezident sa dokáže zabetónovať výsledkami svojej práce a nepotrebuje si neodvolateľnosť zabezpečiť paragrafmi. Smer sa však bojí, že po parlamentných voľbách v roku 2020 príde o moc a takýmito ťahmi sa ju pokúša zaistiť aj do budúcnosti. Časy sa však menia. Čoraz viac policajtov, prokurátorov a sudcov postupne dáva najavo, že sa na Slovensku budú vyšetrovať zločiny bez ohľadu na to, kto je pri moci,“ uzavrel Grendel.

SaS mu želá úspech u verejnosti

Rozhodnutie ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) vymenovať Milana Lučanského za policajného prezidenta SaS rešpektuje. „Želáme si, aby sa po istom čase ukázalo, že s týmto rozhodnutím bude spokojná nielen pani ministerka, ale aj čo najviac občanov,“ dodáva k tomu podpredseda liberálov Ľubomír Galko.

Podľa Galka v prípade Lučanského možno oceniť pozitívnu zmenu v práci oproti predchádzajúcemu prezidentovi Tiborovi Gašparovi. Zároveň očakáva, že Lučanský v budúcnosti rozptýli akékoľvek pochybnosti, ktoré sú spájané s jeho osobou. Verí, že dodrží i slovo, ktoré dal pri verejnom vypočutí pred poslancami parlamentu. "Ak nebude spokojnosť s jeho prácou zo strany nového ministra vnútra, nebude sa nasilu držať svojej stoličky a zakrývať sa potrebným súhlasom dvoch tretín členov brannobezpečnostného výboru parlamentu,“ pripomenul Galko Lučanského vyhlásenie. "Týmto vyhlásením je de facto naplnená požiadavka SaS, aby touto voľbou nebol staronový prezident Policajného zboru zabetónovaný vo svojej funkcii poslancami súčasnej vládnej väčšiny,“ pripomenul.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Menovanie Lučanského do funkcie policajného prezidenta oznámila Saková v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike. Najväčším argumentom bol pre ňu výsledok hlasovania v brannobezpečnostnom výbore Národnej SR. "Za generála Lučanského hlasovalo sedem poslancov brannobezpečnostného výboru, to znamená že aj poslanec opozície. Naopak, nikto nebol proti jeho menovaniu do funkcie," povedala Saková.

Ministerka si však vie predstaviť i to, že v štruktúrach Policajného zboru by pôsobil i Lučanského protikandidát Ivan Ševčík. Ak by on sám mal o to záujem, o využití jeho schopností a skúseností by sa ministerka s Lučanským porozprávala.