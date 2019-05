Nespokojní farmári zablokovali budovu ministerstva, zasahovať voči nim musela aj polícia

BRATISLAVA - Nespokojní farmári z Iniciatívy poľnohospodárov v utorok zablokovali vstup do budovy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) na Dobrovičovej ulici v Bratislave.

Následne chceli na budovu nainštalovať tabuľu s nápisom: "Tridsať rokov od Nežnej revolúcie, Generálna prokuratúra SR konštatuje, že Pôdohospodárska platobná agentúra nedodržiava zákony, polícia nekoná v trestných činoch vo vzťahu k pôde, praktizuje sa neoprávnené užívanie cudzej veci a na pôde sa páchajú podvody s dotáciami". Pri pokuse o navŕtanie tabule zasiahla proti farmárom polícia. Voči niektorým z nich použili policajti chmaty a ťahy, ktoré boli podľa farmárov neadekvátne, a preto podávajú trestné oznámenie.

"Ministerstvo si zaslúži mať túto tabuľu primontovanú pri svojom vchode. Preto, aby každý, kto do neho bude vchádzať, si uvedomil, na akú pôdu vstupuje, a čo ho na tomto ministerstve čaká," uviedol tesne pred plánovaným navŕtaním tabule Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov. Následne pri chystaní vŕtania do steny ministerstva pôdohospodárstva zakročila polícia, ktorá farmára Františka Oravca spacifikovala, pričom použila chmaty a ťahy. Po tomto incidente nakoniec protestujúci farmári po dohovore s políciou prilepili svoju tabuľu na stenu popri schodoch vedúcich do ministerstva.

Blokovanie vchodu do budovy ministerstva pritom pokračovalo aj po nalepení tabule. Protestujúci farmári aj naďalej pod heslom "Máme toho dosť!" žiadajú odvolanie generálneho riaditeľa Poľnohospodárskej platobnej agentúry Juraja Kožucha. Ten podľa nich dlhodobo porušuje zákon v súvislosti s prideľovaním dotácií na obrábanie pôdy.