Ďalší pokus o ústavnú zmenu: Smer chce zakotviť zákaz adopcie detí homosexuálmi

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Smer-SD by chcel do ústavy zakotviť ustanovenie zo zákona o rodine, ktoré hovorí o tom, kto si na Slovensku môže osvojovať deti. Na piatkovej tlačovej konferencii to avizoval predseda strany Robert Fico. Podľa neho je návrh pripravený a pravdepodobne ho do parlamentu predložia po prezidentských voľbách.