Remišová v tom má jasno: GP by mala vyvodiť zodpovednosť za komunikáciu Šufliarskeho s Kočnerom

"Podľa informácií, ktoré majú údajne pochádzať z vyšetrovacieho spisu, došlo k vzájomnej komunikácii spomenutých osôb v období približne sedem mesiacov od januára 2017," povedala Remišová s odvolaním sa na tvrdenia Romana Kvasnicu, zástupcu poškodených v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky. "Právny zástupca poškodených, ktorý má zároveň v zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku prístup k vyšetrovaciemu spisu, hovoril v médiách o dôvernosti vzťahu spomenutých osôb," uviedla Remišová. Podľa nej pritom išlo o komunikáciu v období, keď sa množili podozrenia z vážnej trestnej činnosti Mariana Kočnera, na čo poukazoval vo svojich článkoch najmä neskôr zavraždený novinár. Z medializovaných informácií zároveň podľa Remišovej vyplýva, že polícia zaistila desiatky až stovky vzájomných správ.

Opozičná poslankyňa v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podľa platného zákona o prokurátoroch a etického kódexu samotnej generálnej prokuratúry je neprijateľné, aby si námestník generálneho prokurátora vymieňal údajne až stovky správ s človekom, ako je Marian Kočner. "Prokurátor Šufliarsky si s Marianom K. nemal esemeskovať, on mal v tom čase riadne vyšetrovať podozrenia, o ktorých Ján Kuciak vtedy písal. Nie si písať v priateľskom tóne," povedala Remišová.

Neprípustnosť akýchkoľvek kontaktov s kriminálne problematickými osobami je podľa nej základným štandardom vo vyspelých demokratických krajinách. "Nečinnosť prokuratúry voči pánovi Šufliarskemu je prinajmenšom zvláštna a vyvoláva oprávnene otázky. Za komunikáciu s jednou z obvinených bola pomerne rýchlo vyvodená zodpovednosť tak, že bývalý námestník generálneho prokurátora pán Vanek dnes už nie je ani len prokurátorom. Pri pánovi Šufliarskom, kde sú podozrenia niekoľkonásobne väčšie a závažnejšie ako pri pánovi Vanekovi, generálna prokuratúra nekoná," skonštatovala Remišová.

Podľa Remišovej by mal generálny prokurátor pozastaviť Šufliarskemu funkciu prvého námestníka

Generálny prokurátor by mal podľa nej neodkladne pozastaviť Šufliarskemu funkciu prvého námestníka. "A ak vedeniu prokuratúry záleží na posilnení dôveryhodnosti prokuratúry a očistení sa od spomínaných závažných podozrení, pán Šufliarsky by mal zvážiť svoje pôsobenie na poste prokurátora a prijať osobnú zodpovednosť," dodala Remišová.

Na vzájomnú komunikáciu Mariana Kočnera a Petra Šufliarskeho poukázal v médiach advokát Roman Kvasnica. "Bez toho, aby som hovoril o konkrétnostiach, musím povedať, že ma prekvapila dôvernosť ich vzťahu, ktorý považujem v tom čase za mimoriadne priateľský," povedal pre Denník N. Šufliarsky však zároveň vystupuje ako poškodený v prípade prípravy jeho likvidácie. Tento prípad, spolu s údajnou prípravou likvidácie prokurátora Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica, prešiel z kompetencie tímu, ktorý vyšetruje vraždu novinára Kuciaka pod policajnú inšpekciu. Ako dôvod boli uvedené policajné lustrácie poškodených.

Šufliarsky na brífingu v januári skonštatoval, že nevylučuje obvineného podnikateľa Mariana Kočnera z okruhu osôb, ktoré by mali záujem ho zlikvidovať. Zdôraznil, že vždy v rámci trestných vecí Mariana K. konal v jeho neprospech. "V trestnom konaní vidím svet čierno-bielo," povedal s tým, že ho zaujíma len to, či je niekto trestne zodpovedný alebo nie. To mohol byť podľa neho dôvod aj na prípravu jeho likvidácie.