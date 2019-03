Obvinenia z konflitu záujmov slúžia na moju diskreditáciu, tvrdí Remišová

Uviedla to v reakcii na medializované informácie o pôsobení jej manžela v Monitorovacom výbore Operačného programu Výskum a Inovácie ako aj o ich spoločnej firme, ktorá sa zaoberá aj poradenstvom pri eurofondoch. „Firma je prakticky spiaca firma, ktorá nevykonáva žiadnu činnosť. Nerozumiem, v čom by to malo predstavovať konflikt záujmov," skonštatovala.

Podľa medializovaných informácií je Remišová ako podpredsedníčka školského výboru a politička, ktorá upozornila na eurofondový škandál v školstve a nezrovnalosti so štátnymi dotáciami na vedu, v konflikte záujmov.

Jej manžel Milan je členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Výskum a Inovácie a zároveň spolu vlastnia firmu Papageno, v predmete ktorej je aj poradenstvo pri eurofondoch. „Byť spoločníkom vo firme, ktorá nič nerobí? Firma nikdy dotácie nežiadala ani nedostala, nemá ani žiadny majetok. Nepoužívam ju na zakrytie svojich majetkových pomerov," vysvetlila Remišová.

Podľa Finstatu má firma nulový zisk. Milan Remiš je zároveň aj živnostníkom a ako jeden zo svojich predmetov živnosti má prípravu projektov podporných a rozvojových fondov Európskej únie. Činnosť má však pozastavenú od 21. septembra 2016 do 21. septembra 2019.

Predsedníčkou monitorovacieho výboru je ministerka školstva Martina Lubyová a vládni úradníci sú najväčšou skupinou zastúpenou vo výbore. „Prakticky všetky materiály do výboru predkladajú podriadení ministerky. Na rozdiel od štátnych úradníkov, ktorí sa zúčastňujú na výbore počas pracovného času, sa manžel výboru venuje zadarmo a vo svojom voľnom čase," povedala poslankyňa.

Podľa Remišovej sú všetky zápisnice s podrobnými informáciami verejne dostupné na stránke monitorovacieho výboru a môže si ich ktokoľvek prečítať. „Monitorovací výbor nerozhodoval o projektoch, ktoré boli predmetom eurofondového škandálu. Výbor nedisponoval informáciami, ktoré som ja prezentovala na tlačových konferenciách v súvislosti s eurofondovým škandálom," uzavrela.

O rodinnom a podnikateľskom zázemí poslankyne a podpredsedníčky školského parlamentného výboru Veroniky Remišovej upozornil portál Finančné noviny.