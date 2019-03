Slovensko bude pomáhať: Do Sýrie pošleme niekoľko miliónov eur

BRUSEL - Slovensko sa zaviazalo vyčleniť na pomoc Sýrii sumu vo výške 6,7 milióna eur. Pomoc je určená na roky 2019-2020 a bude sa týkať nielen Sýrie, ale aj okolitých štátov, kde sa nachádzajú milióny sýrskych utečencov. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek (SNS) v rámci prebiehajúcej tretej bruselskej konferencie o budúcnosti Sýrie.

Parízek v rozhovore pre TASR upozornil, že hlavným cieľom podujatia, ktoré EÚ pripravila spolu s OSN, je opätovne potvrdiť podporu medzinárodného spoločenstva politickému riešeniu krízy v Sýrii a zároveň vygenerovať dodatočné finančné zdroje na podporu humanitárneho a stabilizačného úsilia v prospech ľudí, ktorí týmto konfliktom trpia. Finančná pomoc je zameraná nielen na obyvateľov v Sýrii, ale aj na okolité štáty, ktoré od začiatku konfliktu v roku 2011 prijali milióny sýrskych utečencov - Libanon, Jordánsko, Turecko, Irak a Egypt.

Slovenský diplomat upozornil, že EÚ aj OSN pokračujú v už rozbehnutom procese a pretože konflikt v Sýrii sa nekončí a vchádza do svojho deviateho roku, medzinárodná spoločnosť chce potvrdiť svoje odhodlanie riešiť tento konflikt nenásilne, politickým a diplomatickým spôsobom. "Slovensko na najbližšie dva roky vyčlení viac ako šesť miliónov eur. Je to kombinácia finančných zdrojov, ktoré používame na humanitárnu a rozvojovú pomoc," uviedol Parízek. Dodal, že po vypuknutí konfliktu v tejto krajine, ktorý vlnou utečencov destabilizoval okolité štáty a zasiahol aj Európu, Slovensko zaradilo do svojho programu humanitárnej a rozvojovej pomoci aj Sýriu a blízkovýchodný región.

Podľa jeho vyjadrenia sa SR chce sústrediť na projekty, ktoré pomáhajú obyvateľom Sýrie pri návrate do vlasti, pričom návrat utečencov musí byť dobrovoľný, bezpečný a v súlade s medzinárodným právom. Parízek upozornil, že tretia bruselská konferencia zrejme vyzbiera niekoľko miliárd eur na pomoc Sýrii a jej obyvateľom. Presná suma bude známa až vo štvrtok večer po skončení podujatia, na ktorom sa zúčastnilo vyše 50 krajín a 80 delegácií zastupujúcich aj rôzne medzinárodné organizácie.

Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová vo štvrtok ocenila zodpovedný prístup európskych štátov a krajín blízkovýchodného regiónu formou humanitárnej a posthumanitárnej pomoci obyvateľstvu trpiacemu vojnou. Podľa jej slov na pomoc je odkázaných 11,7 milióna ľudí v Sýrii a 5,6 milióna utečencov v susedných krajinách a širšom regióne. Európska komisia nad rámec príspevkov členských štátov EÚ ohlásila príspevok vo výške 560 miliónov eur a ďalších 1,45 miliárd eur pomôže prostredníctvom Nástroja pre utečencov v Turecku.

Hlavnej, štvrtkovej časti konferencie v Bruseli predchádzali Dni dialógu, v rámci ktorých sýrske mimovládne organizácii diskutovali s donormi, regionálnymi organizáciami a agentúrami OSN. Parízek potvrdil, že podujatie v Bruseli využil aj na viacero bilaterálnych stretnutí. Pracovne rokoval so svojimi partnermi z Kanady, Maďarska a so zástupcami Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR).