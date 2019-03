Pellegriniho vláda situáciu s dostavbou tunela Višňové ešte viac zhoršila, tvrdí SaS

BRATISLAVA - Vláda Petra Pellegriniho a on sám osobne podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) vyriešili meškanie dostavby diaľničného tunela Višňové tým, že celú situáciu ešte viac zhoršili. Liberáli v piatok označili za dôvod to, že sa odkladá na neurčito termín dostavby tunela a podľa medializovaných informácií zo stavby odišli manažéri i robotníci.

"Miesto stavbárskych prác pracujú teraz advokáti na príprave sporu, v ktorom medzi taliansko-slovenským konzorciom Salini Impregilo, S. p. A., a Dúha, a.s., a Slovenskou republikou pôjde o ťažké milióny," povedal poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan. "Bol to premiér Peter Pellegrini, ktorý bez znalosti detailných príčin meškania urážlivými slovami vyháňal konzorcium zo stavby. A bola to Národná diaľničná spoločnosť, ktorá problémy neriešila v čase, keď vznikali," pripomenul poslanec.

SaS vyzýva premiéra

Liberáli zároveň podotýkajú, že tunel Višňové sa začal stavať pôvodne v ruku 1998. "Odvtedy prešlo dvadsať rokov a krajina je bez dôležitého tunela, ktorý by pomohol doprave, bezpečnosti i životnému prostrediu. Dôrazne žiadame premiéra Pellegriniho a ministra dopravy Árpáda Érseka, aby konečne začali s konzorciom seriózne rokovať," uviedla podpredsedníčka SaS a predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová.

Jana Kiššová Zdroj: TASR/Martin Baumann

Najrýchlejšia a najlacnejšia cesta k dostavbe tunela Višňové vedie podľa SaS cez pochopenie príčin meškania a ich následné odstránenie, a nie cez súdne spory. Ako strana dodala, slovenská verejnosť doteraz nevie, čo sa vlastne stalo, že zmluvný termín dokončenia rok 2019 sa ukázal ako nereálny. "Evidujeme, že zhotoviteľ minimalizoval kapacity na stavbe, ale do dnešného dňa (piatok) zo stavby neodišiel," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Na riešení sa pracuje

Ministerstvo dopravy a výstavby SR informovalo, že na riešení vzniknutého stavu sa pracuje. "Pripravuje sa také riešenie vzniknutej situácie na tejto stavbe, ktoré bude minimalizovať finančné straty spoločnosti, minimalizovať predĺženie lehoty výstavby, ako aj zabezpečí úhradu za vykonané práce podzhotoviteľom. Detaily tohto riešenia zverejníme po prijatí definitívneho rozhodnutia vládou," dodal rezort dopravy.

Arpád Érsek Zdroj: TASR/Dano Veselský

Ďalším postupom na meškajúcej stavbe diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové by sa mala zaoberať vláda na budúci týždeň. Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek (Most-Híd) po stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) v stredu informoval, že na nasledujúce rokovanie vlády predloží návrh ako postupovať ďalej na problematickej stavbe. Jednou z možností je vypovedanie zmluvy so súčasným zhotoviteľom a výber nového zhotoviteľa na dokončenie stavby. Dôvodom je výrazné meškanie stavebných prác a riziko, že taliansko-slovenské združenie nedokáže stavbu dokončiť.

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové 7,5 km) mal byť podľa zmluvy o dielo z júna 2014 vybudovaný do konca roka 2019. Práce však oproti plánu už teraz meškajú približne rok. Zmluvná cena výstavby predstavuje 409,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (491,76 mil. eur vrátane DPH). Aby štát neprišiel o finančné prostriedky Európskej únie na túto diaľničnú stavbu, musí byť dokončená najneskôr do konca roku 2023, dokedy je možné využiť európske zdroje zo súčasného programového obdobia 2014 – 2020.