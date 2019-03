Pellegrini sa pustil do prezidenta: VIDEO Arogantný Kiska len prilieva olej do ohňa, škodí Slovensku

NAŽIVO Vyhlásenie Petra Pellegriniho

Premiér Peter Pellegrini sa dnes vyjadril k včerajším slovám Andreja Kisku, ktoré ho pobúrili. „S veľkým znepokojením vnímam vyjadrenia pána prezidenta Andreja Kisku a správy, ktoré posledné dni prichádzajú z prezidentského paláca na adresu jedného z najvýznamnejších a najúspešnejších diplomatov, ktorých máme - Maroša Šefčoviča,“ povedal Pellegrini.

Kiska nespravil nič pre to, aby došlo na Slovensku k zmieru

Zároveň sa zastal Šefčovica, pretože podľa premiéra nepovedal nič také vážne. Podľa neho prvý, kto zvolal tlačovku k svojim daňovým deliktom, bol Andrej Kiska, ktorý podľa neho so strachom predstúpil pred slovenskú verejnosť. „Šefčovič nespravil nič, len chcel vedieť, ako to s amnestiou bude alebo nebude,“ uviedol premiér. „Veľmi ma mrzí, ako reaguje náš pán prezident na ešte stále viceprezidenta Európskej komisie. Maroš Šefčovič na rozdiel od Kisku vždy dôstojne reprezentoval Slovenskú republiku a hájil záujmy v zahraničí.“

Šefčovič na rozdiel od Kisku podľa premiéra nikdy neohováral krajinu, ktorú reprezentuje a snažil sa vždy upevniť dobré meno Slovenska. „Chápem, že tie úspechy sa dosahujú ťažšie, pokiaľ je štýlom vašej práce pracovať tri dni v týždni a za tú dobu sa toho veľa urobiť nedá, to vám viem povedať z vlastnej skúsenosti. Kiska nespravil nič pre to, aby došlo k zmieru v spoločnosti,“ povedal Pellegrini s tým, že Kiska stále lial len olej do ohňa a označil jeho včerajšie vystúpenie za arogantné.

Zároveň Kisku vyzval, aby nešpinil meno Šefčoviča a radšej sa venoval vlastným daňovým prešľapom. „Má život bez káuz a mohol by byť dobrým morálnym príkladom aj preňho, aký by mal prezident byť. Ostro sa ohradzujem voči tomu, aby sa z prezidentského paláca valili slová ako Brusel je bavlnka, toto je Slovensko. Welcome home,“ čím reagoval na status hovorcu prezidenta Romana Krpelana.

Šefčovič preberá maniere strany, uviedol Kiska

Prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa zdá, že Maroš Šefčovič úplne preberá maniere strany, ktorá mu platí prezidentskú kampaň. „V posledných dňoch šíri fikciu o nejakej budúcej prezidentskej milosti pre mňa či iných politikov. Chcem k tomu povedať stručne a jasne - nemám prečo žiadať o milosť, nebudem žiadať o milosť. Ani dnes, ani zajtra, nikdy. A odporúčam pánovi Šefčovičovi, aby trochu viac myslel na svoju budúcnosť a povesť úspešného kariérneho diplomata, keď neuspeje v prezidentských voľbách,“ uviedol Kiska vo svojej reakcii na Šefčoviča. Ten v utorok na tlačovej konferencii vyjadril obavy o férovosť v kampani.

Obavy o férovosť v kampani

Po posledných prieskumoch sa zdá, že favoriti druhého kola sú jasní. Prezidentská kampaň sa začala pritvrdzovať rovnako, ako aj vyjadrenia niektorých kandidátov. Maroš Šefčovič, podporovaný stranou Smer, na tlačovke uviedol, že podľa neho prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová nevylúčila udelenie milosti pre Andreja Kisku v prípade, ak by bol súdny proces s ním politickým procesom. Čaputová sa však ohradila. „Pristupovala by som ku každej žiadosti o milosť rovnako, nech by ju podal ktorýkoľvek občan našej krajiny. To je podľa mňa spravodlivosť, to je rovnosť pred zákonom,“ uviedla.

Šefčovič sa pýtal, či je politická dohoda medzi Čaputovou a Kiskom, keďže prezident vyjadril tejto prezidentskej kandidátke podporu. Dnes však reagoval Šefčovič na ďalšiu medializovanú informáciu, podľa ktorej chodí Čaputová kvôli vyhrážkam voči nej a jej rodine s ochrankou. „Chápem, že pred voľbami dochádza k stupňovaniu emócií v spoločnosti. Nemôžeme však dopustiť, aby sa predvolebná kampaň zmenila na priestor nenávisti a nevraživosti. Preto prosím protikandidátov aj celú slovenskú verejnosť, aby sa najbližšie dni niesli vo férovom duchu, kde budú súťažiť medzi sebou vízie čo najlepšieho výkonu funkcie hlavy štátu a nie agresivita a osobné útoky,“ uviedol v reakcii na sociálnej sieti.