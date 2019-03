Pellegrini chce prezidenta, ktorý sa nebude musieť učiť byť ústavným činiteľom

BRATISLAVA - Slovensko by si v marcových voľbách malo zvoliť prezidenta, ktorý sa nebude musieť učiť byť ústavným činiteľom. Uviedol to v relácii V politike televízie TA3 premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý dodal, že naša krajina si nemôže dovoliť zvoliť metódu pokus omyl.

„Neviem, či je vhodné, aby bol prezidentom niekto, kto sa bude musieť učiť všetko a k tomu sa to ani nemusí podariť,“ povedal premiér. Podľa jeho slov musí prezident reprezentovať dobré meno Slovenska v zahraničí pred všetkými dôležitými štátnikmi iných krajín. Pellegrini zároveň pripomenul, že prezident by mal ľudí spájať, a nie rozdeľovať. Okrem iných tém Pellegrini odpovedal aj na otázky o údajnom telefonáte expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) s Antoninom V., ktorý je v súčasnosti obvinený v Taliansku z drogovej trestnej činnosti. Pellegrini v tomto prípade dôveruje Ficovým argumentom.

„Želal by som si, aby sa Slovensko prestalo deliť na dva nezmieriteľné tábory, ako by sme si vybudovali taký pomyselný múr. Vnímam rôzne názory a je dobré, ak sa ľudia zaujímajú o veci verejné. Prajem si ale, aby sme zvolili takého prezidenta, ktorý bude spájať ľudí a bude dôstojne reprezentovať našu krajinu v zahraničí,“ povedal Pellegrini. Podľa neho musí byť nový prezident dostatočne skúseným človekom.

„Pri voľbe sa dobre zamyslime, či niekomu umožníme učiť sa, aké je to byť prezidentom. Zastával som viacero funkcií a mám rešpekt k pozícii prezidenta, pretože to nie je jednoduchá a ľahká úloha,“ doplnil. Podľa premiéra by mal prezident vedieť v prípade zásadných tém posadiť za jeden stôl aj ľudí z odlišných politických táborov.

Premiér dostal otázku aj o tom, či bol niekedy svedkom možného vydierania zo strany Roberta Fica smerom k prezidentovi Andrejovi Kiskovi v súvislosti s jeho firmou KTAG. Pellegrini odmietol, že by sa takéto niečo odohralo v jeho prítomnosti. „Ústavní činitelia by nemali verejne komentovať obsah ich vzájomných rozhovorov. V mojej prítomnosti sa nič takéto neodohralo a v prípade daňových problémov pána prezidenta Kisku konajú orgány činné v trestnom konaní, a nie vláda,“ povedal premiér. „Nemyslím si, že je vhodné, aby hlava štátu v priamom prenose podkopávala dôveru v inštitúcie a právny štát. Pán Kiska by mal radšej namiesto útokov dôveryhodne vysvetliť svoje problémy,“ dodal.

Vláda SR v súčasnosti podľa Pellegriniho funguje, ale koalícia sa bude musieť dohodnúť na novom spôsobe fungovania vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby v roku 2020. „Každý má svoje nápady a o všetkom sa dá diskutovať. Na druhej strane, ak chceme prijať nejaké opatrenia, musíme niekde financie ušetriť. Ak bude vôľa na zoškrtanie výdavkov niektorého ministerstva, tak nie je žiaden problém,“ odpovedal Pellegrini na otázku, čo hovorí na poslednú aktivitu Slovenskej národnej strany, ktorá chce na marcovú schôdzu Národnej rady SR predložiť päť zásadných zákonov o znižovaní daní či rušení koncesionárskych poplatkov pre seniorov.