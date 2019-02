Fico opäť zaútočil na Kisku: Stelesnenie toho najhoršieho, čo môže sedieť v prezidentskom paláci

BRATISLAVA - Prezidentské voľby v roku 2014 boli neférové. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý v nich prehral súboj so súčasnou hlavou štátu Andrejom Kiskom. Fico svoje tvrdenie opiera o informácie o financovaní Kiskovej kampane firmou KTAG. Kiska je podľa Fica stelesnením toho najhoršieho, čo môže sedieť v prezidentskom paláci. Označuje ho za "dépehačkára", akým je aj podnikateľ Ladislav B., a mal dávno odstúpiť z funkcie prezidenta.

"Voľby v roku 2014 boli zjavne neférové. Pán Kiska postupoval vo financovaní svojej kampane podvodne a klamal štát aj slovenskú verejnosť. Hovoril, že kampaň financoval z vlastných prostriedkov a neprekročil stanovený finančný limit. Pán Kiska očividne klamal, pretože preukázateľne jeho kampaň financovala spoločnosť KTAG, ktorej bol v tom čase nielen spoluvlastníkom, ale aj konateľom," povedal Fico vo svojom vyhlásení v Bratislave.

Kiska je podľa Fica stelesnením toho najhoršieho, čo môže sedieť v Prezidentskom paláci. Expremiér poukázal, že Kisku nikdy neprijali napríklad v Bielom dome, pochybuje aj o prijatí v Paríži. "Pán Kiska je taký istý 'dépehačkár' ako Ladislav B., len s tým rozdielom, že on už bol v prvom stupni obvinený a pán Kiska sedí v Prezidentskom paláci," doplnil Fico.

V prípade daňových káuz spájaných s prezidentom SR Andrejom Kiskom obvinili konateľa firmy KTAG Eduarda K. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 146.000 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. KTAG platila Kiskovi prezidentskú kampaň a sumu si potom dala do nákladov. Daňový úrad to však neuznal. V minulosti bol na poste konateľa firmy i sám prezident. Kým zastáva svoj úrad, nie je ho možné obviniť. Prezident avizoval, že sa chce k celej záležitosti vyjadriť vo štvrtok (21. 2.). Na sociálnej sieti zatiaľ uviedol vetu: "Vydierať a zastrašiť sa nenechám."

"V predvečer výročia ohavnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej by sme mali spomínať na nezmyslenú smrť dvoch mladých ľudí, ktorí volali o pomoc, ale štát to ignoroval. Mrzí ma, že Robert Fico na to rýchlo zabudol. Nebudem sa zapájať do neľudského besnenia, špinavých politických hier a vyjadrím sa ku všetkému až potom, ako si Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú slušne uctíme. Zajtra podvečer zapálim s ľuďmi sviečku za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú v Košiciach na námestí, večer budem čítať články Jána Kuciaka v Tabačke. Až potom, v piatok, príde čas reagovať," zhrnul v reakcii prezident Andrej Kiska.