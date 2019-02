VIDEO Fico reaguje na tvrdenia Matoviča: Odmieta, že bral peniaze od finančníka Sorosa

"Je to len pokračovanie honu na Smer-SD a na Roberta Fica. Ale ja sa nebudem vyviňovať," povedal Fico. Potvrdil, že mu Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vyplatila honorár okolo 190 eur za to, že vypracoval odborný posudok na učebnicu Základy európskej ochrany ľudských práv, ktorú napísal v roku 2001 Ján Svák. Matovič v pondelok upozornil na to, že Fico bol jedným z recenzentov učebnice financovanej Open Society Foundations Georgea Sorosa, ktorá na ňu mala prispieť vo výške 150.000 slovenských korún.