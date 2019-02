Vypätá situácia s Ústavným súdom: Fico je už podľa slov Tomáša mimo hry

Podľa neho to vyplýva z postoja prezidenta Andreja Kisku, ktorý povedal, že ak by sa neúmerne naťahovala voľba kandidátov na ústavných sudcov, vyberie predsedu spomedzi štyroch sudcov, ktorí na ústavnom súde ostali. Tomáš pri tom zopakoval Ficovo tvrdenie, že má záujem byť len predsedom ústavného súdu, nie radovým sudcom.

Tomáš takisto zdôraznil, že ústavný súd napriek nezvoleniu kandidátov bude fungovať, aj keď v obmedzenom režime. Podobná situácia podľa neho nastala napríklad už v roku 2007. V rokoch 2001 až 2004 sa zase podľa neho niekoľkokrát musela opakovať voľba kandidátov. „Tento stav nie je dramatický, ale ani dlhodobo udržateľný,“ povedal s tým, že Smer-SD naďalej trvá na tajnej voľbe kandidátov.

„Tajná voľba je výdobytkom nežnej revolúcie,“ povedal s tým, že ak by zvolení sudcovia na ústavnom súde vedeli, ako kto volil, mohli by to zohľadniť pri svojich rozhodnutiach. V prípade tajnej voľby je však podľa neho veľká šanca pri ďalšej voľbe zvoliť aspoň niekoľkých kandidátov na sudcov. Tomáš zároveň poprel, že by vo štvrtok existovala v rámci koalície záväzná dohoda na šiestich kandidátoch. „Na poslaneckom klube sme sa ujednotili, že keby sme krúžkovali kandidátov, odobrili by sme verejnú voľbu,“ zdôraznil. Zároveň odmietol tvrdenia, že Smer vyjednával o podpore kandidátov s ĽSNS.

Podľa Budaja sú rukojemníkmi občania

Podľa opozičného poslanca Jána Budaja (OĽaNO) je však ústavný súd momentálne paralyzovaný, čo pripustil aj predseda vlády Peter Pellegrini. „Hlavným rukojemníkom je občan Slovenskej republiky,“ vyhlásil. Zároveň skonštatoval že pri voľbe kandidátov je lepšia verejná voľba, pretože občan má právo vedieť, ako hlasovali ním zvolení zástupcovia. Smeru podľa neho verejná voľba prekáža práve pre dohody s ĽSNS. „Most už je pre Smer minulosťou, jeho partnerom je Kotleba,“ povedal Budaj. Zároveň skonštatoval, že cieľom Smeru a jeho predsedu Roberta Fica je „postraníčtiť“ ústavný súd.

Poslanec koaličnej strany Most -Híd Tibor Bastrnák zdôraznil, že hlavnou úlohou je čím skôr zvoliť kandidátov, pričom dúfa že sa to podarí do konca marca. Aj tajná, aj verejná voľba má pritom podľa neho svoje pozitíva aj negatíva. „Keď sa dohodneme v koalícii na menách, môžeme voliť aj tajne,“ povedal. Zároveň skonštatoval, že Most urobil všetko pre to, aby sa vo štvrtok uzavrela dohoda na niektorých kandidátoch. Dodal, že ak by opozícia hlasovala za kandidátov, za ktorých hlasovali poslanci Mosta, niekoľko kandidátov už mohlo byť zvolených.